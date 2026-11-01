Rơi xuống nhóm trụ hạng, Man Utd vẫn chưa sa thải HLV Michael Carrick

(VTC News) -

Theo nhà báo Laurie Whitwell (The Athletic), ban lãnh đạo Manchester United sẽ không sa thải huấn luyện viên Michael Carrick cho đến trước quãng thời gian FIFA Days tháng 11/2026.

Man Utd sẽ còn 2 trận đấu nữa gặp AS Roma (Cúp C1 châu Âu) và Aston Villa (Ngoại hạng Anh). Đây cũng là cơ hội cuối cùng của Michael Carrick.

Lãnh đạo Man Utd vẫn muốn chờ đợi thêm và đưa đánh giá cuối cùng rồi mới quyết định tương lai của cựu tiền vệ này.

Tình trạng của huấn luyện viên Michael Carrick xấu đi nhanh chóng ở mùa giải năm nay. Man Utd kéo dài chuỗi trận không thắng ở Ngoại Hạng Anh lên con số 8 và còn thua đậm 1-4 trước Como FC.

HLV Michael Carrick (trái) gây thất vọng.

Dư luận cho rằng ông Michael Carrick sẽ bị sa thải từ đầu tuần này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man Utd công khai ủng hộ Carrick và lập trường này sẽ không thay đổi, ít nhất cho đến giữa tháng 11.

Tối 31/10, Man Utd thua 0-2 trước Chelsea trong một trận đấu khó có thể chấp nhận với người hâm mộ. Trong hiệp 1, Bruno Fernades sút bóng lên trời dù phía trước anh là khung thành rộng mở. Amad Diallo liên tục dứt điểm hỏng trong thế đối mặt với thủ môn đối phương. Matheus Cunha đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, Lisandro Martinez để lại hình ảnh xấu xí khi phạm lỗi liên tiếp và nhận 2 thẻ vàng chỉ trong vòng 4 phút. Man Utd mất hoàn toàn thế trận trong hoàn cảnh chơi thiếu người. Cuối cùng, Quỷ đỏ thua 0-2 khi để Palmer và Rogers lập công.

Hồi tháng 5/2026, Michael Carrick đã chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm đến mùa giải 2029. Quyết định này được đưa ra sau giai đoạn nắm vai trò tạm quyền thành công của nhà cầm quân người Anh.

Từ một đội bóng gặp rất nhiều khó khăn hồi đầu mùa giải và phải chia tay Ruben Amorim, Michael Carrick đưa Man Utd đến với suất dự UEFA Champions League ở mùa giải tiếp theo. Man Utd chơi không quá xuất sắc nhưng biết cách giành chiến thắng hiệu quả nhất và có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.