Cập nhật kết quả Chelsea vs Man Utd ngày 31/10, tỷ số mới nhất

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● Ngoại hạng Anh Chelsea 2 - 0 Man Utd Rogers 50’ Palmer 64’ ĐANG CẬP NHẬT

Trận Chelsea vs Man Utd thuộc vòng 9 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10 trên sân Stamford Bridge (London, Anh). Trước vòng đấu, Chelsea đứng thứ 5 với 13 điểm, trong khi Man Utd xếp thứ 16 với 7 điểm sau 8 trận.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Chelsea vs Man Utd mới nhất.

Chelsea đấu với Man Utd ở vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Hiệp một trận Chelsea và Man Utd kết thúc với tỷ số 0-0 dù hai đội tạo ra nhiều cơ hội. Thế trận khá cân bằng về khả năng kiểm soát bóng, nhưng Man Utd tấn công nguy hiểm hơn. Đội khách thực hiện 9 pha dứt điểm, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,01, trong khi Chelsea có 7 cú sút với xG chỉ 0,28.

Sau những phút nhập cuộc thận trọng, hai đội tăng tốc và liên tục tạo ra cơ hội. Bruno Fernandes bỏ lỡ tình huống đối mặt thủ môn sau đường chuyền loại bỏ hàng phòng ngự Chelsea của Mbeumo. Amad Diallo cũng hai lần khiến thủ môn Penders phải làm việc. Chelsea đáp trả bằng những pha lên bóng ở hai biên nhưng hiệu quả chưa cao.

Mỗi đội có một lần đưa bóng vào lưới nhưng đều không được công nhận. Estevao đá bồi thành bàn sau cú sút của Neto nhưng bị xác định việt vị. Ở chiều ngược lại, Matheus Cunha cũng bị hủy bàn thắng sau khi VAR xác định lỗi việt vị ở pha đánh đầu cận thành của cầu thủ Man Utd.

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