Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 10 mới nhất: Man Utd đối đầu Aston Villa

(VTC News) -

Vòng 10 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra từ ngày 7/11 (giờ Việt Nam). Everton đấu với Coventry là trận đấu sớm nhất vòng.

Arsenal đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch khi dẫn đầu với 24 điểm, hơn Man City 3 điểm sau 9 vòng đấu. Thầy trò HLV Mikel Arteta có cơ hội nối dài mạch thắng khi tiếp đón Hull City trên sân nhà.

Trong khi đó, Man City cần nhanh chóng lấy lại phong độ sau hai thất bại liên tiếp. Chuyến làm khách trước Nottingham Forest, đội thua 4 trong 5 trận gần nhất, được xem là cơ hội để thầy trò HLV Enzo Maresca chấm dứt chuỗi kết quả thất vọng.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Man Utd đối mặt thử thách lớn khi tiếp đón Aston Villa tại Old Trafford. Đội bóng của HLV Michael Carrick đã trải qua 5 vòng liên tiếp không thắng, trái ngược với phong độ ổn định của đối thủ. Liverpool cũng chịu áp lực giành điểm trong chuyến làm khách trước Crystal Palace sau thất bại trước Arsenal.

Arsenal tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 10 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 10 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

Thể thức thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026-2027, Ngoại Hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.