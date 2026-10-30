Bruno Fernandes hòa giải với HLV Carrick, không bị tước băng đội trưởng Man Utd

(VTC News) -

Ngày 29/10, huấn luyện viên Michael Carrick khẳng định Bruno Fernandes vẫn cam kết gắn bó với Manchester United, đồng thời tiếp tục giữ băng đội trưởng. Tuyên bố được nhà cầm quân của “Quỷ đỏ” đưa ra trước chuyến làm khách trên sân Chelsea tại Ngoại hạng Anh ngày 31/10.

HLV Carrick loại tiền vệ người Bồ Đào Nha khỏi đội hình xuất phát trong trận thua Bournemouth 0-3 ngay trên sân nhà. Trước đó, đội trưởng Man Utd công khai chỉ trích chiến thuật của đội bóng, sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League (Cúp C1 châu Âu).

HLV Michael Carrick khẳng định Bruno Fernandes tiếp tục giữ băng đội trưởng Man Utd. (Ảnh: AP)

“Đó là quyết định dựa trên những gì chúng tôi cho là phù hợp với trận đấu. Chỉ đơn giản vậy thôi”, HLV Carrick nói.

“Bruno hoàn toàn cam kết với câu lạc bộ này và giữa chúng tôi tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Chúng tôi tiếp tục tiến lên, đưa ra những quyết định cần thiết trong từng thời điểm và tập trung vào trận đấu hôm thứ Bảy. Anh ấy là người đã dẫn dắt đội bóng rất tốt trong rất nhiều trận đấu suốt nhiều năm qua và sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông nói thêm.

Nhà cầm quân người Anh cũng xác nhận những bất đồng với Bruno Fernandes đã được giải quyết sau cuộc trao đổi thẳng thắn giữa hai bên nhằm tháo gỡ căng thẳng.

Carrick đồng thời bác bỏ những ý kiến cho rằng ông cần được ban lãnh đạo bảo đảm về tương lai của mình, sau khi thất bại trước Bournemouth khiến Man Utd nối dài chuỗi thất bại lên con số 8 trên mọi đấu trường.

Kết quả này khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm.

HLV Carrick từng giúp Man Utd hồi sinh sau khi thay thế Ruben Amorim vào tháng 1, đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh mùa giải trước. Tuy nhiên, Man Utd vẫn chưa giành thêm chiến thắng nào tại giải đấu cao nhất nước Anh kể từ khi đánh bại đội bóng mới thăng hạng Ipswich Town hôm 30/8.