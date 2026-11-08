Link xem trực tiếp bóng đá Hưng Yên vs Quy Nhơn 18h ngày 8/11, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Hưng Yên đấu với Quy Nhơn thuộc vòng 7 giải Hạng Nhất 2026 - 2027 diễn ra lúc 18h ngày 8/11 trên sân vận động PVF. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Hưng Yên đấu với Quy Nhơn trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hưng Yên vs Quy Nhơn trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hưng Yên đấu với Quy Nhơn được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Hưng Yên đấu với Quy Nhơn có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hưng Yên và Quy Nhơn được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Hưng Yên vs Quy Nhơn hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hưng Yên đấu với Quy Nhơn được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Hưng Yên đấu với Quy Nhơn (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hung-yen-quy-nhon-united-6ae992347046309fa4acf566?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hưng Yên đấu với Quy Nhơn trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hưng Yên vs Quy Nhơn

Hưng Yên đang góp mặt trong nhóm dẫn đầu giải Hạng Nhất Quốc gia 2026/27 khi đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 6 trận, giành 4 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Đội bóng hướng tới mục tiêu tìm lại mạch chiến thắng sau trận thua 1-2 trước Đồng Tháp ở vòng đấu trước.

Thất bại vừa qua bộc lộ những hạn chế trong khâu tổ chức phòng ngự, đặc biệt ở thời điểm chuyển đổi từ tấn công sang phòng thủ. Để giành được kết quả thuận lợi, Hưng Yên cần duy trì sự tập trung và hạn chế những sai sót không đáng có.

Trong khi đó, Quy Nhơn đang gặp nhiều khó khăn khi xếp thứ 10 với vỏn vẹn 5 điểm sau 6 trận. Đội bóng đất võ mới giành 1 chiến thắng, hòa 2 và thua 3 trận, ghi 8 bàn và để lọt lưới 8 lần. Phong độ thiếu ổn định, đặc biệt là việc không thắng trong hai vòng gần đây, khiến Quy Nhơn gặp bất lợi trước Hưng Yên đang có thành tích tốt hơn.