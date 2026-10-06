Link xem trực tiếp bóng đá Lâm Đồng vs Sông Lam Nghệ An 15h30 ngày 6/10

(VTC News) -

Trận Lâm Đồng đấu với Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 15h30 ngày 6/10 trên sân vận động Đà Lạt. Đây là một trong ba trận đấu muộn của vòng loại, có ý nghĩa xác định những tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Lâm Đồng vs Sông Lam Nghệ An trên kênh nào?

Trận Lâm Đồng vs Sông Lam Nghệ An ngày 6/10 được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play, gồm website chính thức tại địa chỉ fptplay.vn và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên FPT Play và TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play và TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Lâm Đồng và Sông Lam Nghệ An được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Lâm Đồng vs Sông Lam Nghệ An hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Lâm Đồng vs Sông Lam Nghệ An được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Lâm Đồng vs Sông Lam Nghệ An (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/lam-dong-song-lam-nghe-an-6ac33eefdf4060a7edfd1472?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Lâm Đồng vs Sông Lam Nghệ An trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Lâm Đồng vs Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc đối đầu với Lâm Đồng. Đội bóng xứ Nghệ đang góp mặt ở V.League 1, còn đối thủ mới bước vào mùa giải đầu tiên tại giải Hạng Nhất.

Trong khi đó, Lâm Đồng khởi đầu giải Hạng Nhất bằng thất bại 0-1 trước TP.HCM. Tuy nhiên, việc chỉ để thua với cách biệt tối thiểu phần nào cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự của đội bóng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, lợi thế thi đấu trên sân Đà Lạt có thể giúp Lâm Đồng tạo thêm khó khăn cho đại diện V.League.

Sông Lam Nghệ An có cơ sở để tự tin nhờ màn khởi đầu ấn tượng tại V.League 2026-2027. Đội bóng xứ Nghệ toàn thắng hai trận đầu mùa, nổi bật là chiến thắng 4-1 trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy. Lối chơi giàu tốc độ, nguồn năng lượng từ các cầu thủ trẻ cùng khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh đang trở thành những điểm mạnh đáng chú ý của SLNA.