Cập nhật kết quả Hoàng Anh Gia Lai vs Hưng Yên ngày 20/9, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● Cúp Quốc gia HAGL 0 - 0 Hưng Yên ĐANG CẬP NHẬT

Trận HAGL vs Hưng Yên thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 diễn ra lúc 17h ngày 20/9 trên sân Quy Nhơn (Gia Lai). HAGL bước vào Cúp Quốc gia sau hai vòng đầu V.League 2026-2027 chưa có điểm, trong khi Hưng Yên là câu lạc bộ mới thành lập trước mùa giải này. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số HAGL vs Hưng Yên mới nhất.

Thông tin trước trận HAGL vs Hưng Yên

HAGL bước vào trận đấu sau 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng phố núi thua Hải Phòng 1-3 ngày 13/9, Nam Định 0-4 ngày 6/9 và Bình Dương 1-3 ở trận cuối cùng của mùa giải trước.

Câu lạc bộ Hưng Yên (áo đỏ) lần đầu xuất hiện ở Cúp Quốc gia. (Ảnh: VPF)

Trong 10 trận gần nhất được thống kê, HAGL thắng 2, hòa 2 và thua 6, ghi 8 bàn, nhận 17 bàn thua. Hai chiến thắng của đội bóng Gia Lai trong giai đoạn này là trận thắng Hà Nội FC 3-1 và Sông Lam Nghệ An 1-0.

Hưng Yên là câu lạc bộ mới thành lập trước mùa giải 2026-2027, lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Dù vậy, dàn cầu thủ của đội bóng này cũng là những cái tên quen mặt ở giải Hạng Nhất.

CLB Hưng Yên mới thi đấu 4 trận gồm cả giao hữu và chính thức, đạt thành tích 2 thắng, 2 thua, ghi 7 bàn và thủng lưới 7 lần. Ở trận gần nhất ngày 12/9, Hưng Yên thắng Thép Cần Thơ 3-0.

Do Hưng Yên mới thành lập, trận đấu tại sân Quy Nhơn là lần đầu tiên hai đội gặp nhau.