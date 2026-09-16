Xác định nhà tài trợ chính giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2026/27

(VTC News) -

Ngày 16/9, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò nhà tài trợ chính.

Theo thỏa thuận đã ký, SACOMBANK trở thành Nhà tài trợ chính của giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2026/27 và Cúp Quốc gia 2026/27.

Trong mùa giải mới, hai giải đấu này sẽ gắn với thương hiệu SACOMBANK và có tên gọi Giải Hạng Nhất Quốc gia SACOMBANK 2026/27 (SACOMBANK V.League 2-2026/27) và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 (SACOMBANK National Cup 2026/27).

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF phát biểu tại sự kiện.

Đánh giá cao sự đồng hành của SACOMBANK, Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF cho biết: “Sự đồng hành của một thương hiệu uy tín như SACOMBANK sẽ góp phần gia tăng giá trị, sức hấp dẫn và sự lan tỏa của các giải đấu, đồng thời mang đến những động lực để VPF và các Câu lạc bộ không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức, chuyên môn và hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”.

Giải SACOMBANK V.League 2-2026/27 đã khởi tranh từ ngày 11/9 vừa qua, và sẽ diễn ra đến ngày 16/5/2027 theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách, với tổng cộng 26 vòng đấu, 182 trận.

Giải quy tụ 14 đội tham gia, tăng thêm 2 đội so với mùa giải trước, bao gồm: Becamex TP. Hồ Chí Minh, Bình Minh Sài Gòn, Công An Nhân Dân, Đại Học Văn Hiến, Huế, Hưng Yên, Khatoco Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Quy Nhơn United, Thái Nguyên, Thép Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Xuân Thiện Phú Thọ.

Trong khi đó, Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18/9/2026 và khép lại bằng trận chung kết lượt về vào ngày 30/5/2027. Toàn giải có 29 trận, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận ở vòng loại, vòng 1/8 và tứ kết; riêng bán kết và chung kết các đội đá hai lượt đi - về.

Bên cạnh 13 đội V.League 2 (trừ CLB Thái Nguyên không đăng ký tham dự theo quy định giải), Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 còn có sự tham dự của 14 đội V.League 1 gồm: Bắc Ninh, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thể Công - Viettel, Thép Xanh Nam Định và Thành Phố Đồng Nai.

CLB đoạt Cúp Quốc gia nhận giải thưởng gồm cúp, huy chương vàng và tiền thưởng 2 tỷ đồng.

SACOMBANK V.League 2-2026/27 và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 đánh dấu mùa giải thứ 5 liên tiếp FPT Play giữ vai trò đối tác truyền hình, hợp tác sản xuất và phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Trong mùa giải mới, FPT Play tiếp tục duy trì quy chuẩn sản xuất các trận đấu chất lượng cao với 6 - 8 máy quay mỗi trận. Bộ đồ họa truyền hình mới cũng được FPT Play áp dụng đồng bộ với hệ thống nhận diện của VPF, đảm bảo hình ảnh nhất quán, chuyên nghiệp cho giải đấu.