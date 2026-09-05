(VTC News) -

Chiều 5/9, Lễ khai mạc Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP.HCM, mở màn cho giải đấu quy tụ 8 câu lạc bộ.

Mùa giải năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 10 năm liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), tổ chức và phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 14/9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

8 đội tham dự gồm Thái Sơn Nam TP.HCM, Thái Sơn Bắc, Sahako, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng TP.HCM, Sài Gòn Titans TP.HCM, Luxury Hạ Long và Trẻ TP.HCM.

Các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, theo thể thức nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A. Hai đội xếp thứ ba mỗi bảng tranh hạng 5, trong khi hai đội cuối bảng tranh hạng 7.

Với thể thức thi đấu tập trung và bước vào loại trực tiếp từ vòng bán kết, Cúp Quốc gia được đánh giá là sân chơi có tính cạnh tranh cao. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung ở những trận đấu quyết định cũng có thể khiến một đội bóng phải dừng bước.

TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026, cho biết 10 năm đồng hành là chặng đường để nhìn lại những kết quả đạt được và hướng tới các mục tiêu mới.

Giải đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh futsal Việt Nam đạt một số kết quả đáng chú ý trên đấu trường quốc tế.

Tại Giải Futsal giao hữu quốc tế Continental 2026 ở Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam giành ngôi á quân với thành tích bất bại trước Nga, Thái Lan, Afghanistan và New Zealand.

Trước đó, đội tuyển futsal Việt Nam vượt qua vòng loại, góp mặt tại tứ kết Vòng chung kết Giải Futsal châu Á 2026 ở Indonesia và giành hạng Ba tại Giải Futsal Đông Nam Á 2026.

Những kết quả này tạo thêm động lực cho sự phát triển của futsal Việt Nam, trong đó hệ thống giải quốc nội tiếp tục là nền tảng giúp cầu thủ được thi đấu thường xuyên, nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và phát hiện những nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia.

Các đại biểu dự buổi lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026, cho biết 10 năm đồng hành là chặng đường để nhìn lại những kết quả đạt được và hướng tới các mục tiêu mới.

Theo Phó Tổng Giám đốc VOV, từ nền móng của hệ thống giải quốc nội, futsal Việt Nam từng bước hình thành môi trường thi đấu chuyên nghiệp, tạo điều kiện phát hiện, đào tạo và giúp nhiều thế hệ cầu thủ có cơ hội cọ xát, trưởng thành.

Trong một thập kỷ, VOV cũng tăng cường truyền thông, phát sóng và quảng bá futsal trên nhiều nền tảng, góp phần đưa các giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ.

Lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam và các đại biểu dự buổi lễ khai mạc Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

Tại lễ khai mạc, VFF trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam” cho HDBank và Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông tại TP.HCM thuộc VOV.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong công tác tổ chức, nguồn lực và truyền thông, góp phần duy trì và phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia.

Năm 2026 cũng đánh dấu năm thứ 10 HDBank đồng hành với các giải đấu futsal cao nhất của bóng đá trong nhà Việt Nam với tư cách Nhà tài trợ Kim cương.

Một điểm nhấn tại giải năm nay là không gian trưng bày ảnh “10 năm VOV - VFF - HDBank đồng hành cùng futsal Việt Nam” trong khuôn viên Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

Các hình ảnh tái hiện những dấu mốc trong một thập kỷ phát triển của hệ thống Giải Futsal HDBank Quốc gia và Futsal Sinh viên, từ những trận đấu, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, người hâm mộ đến công tác tổ chức.

Không gian ảnh cũng phản ánh quá trình futsal Việt Nam từng bước được chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa về tổ chức, cơ sở vật chất và truyền thông.

Các trận đấu của Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 được tăng cường phát sóng và truyền thông trên nhiều nền tảng.

Giải được phát sóng trực tiếp trên SCTV22 và trực tuyến trên VOV Live, hệ sinh thái VOV Futsal gồm YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, cùng các kênh chính thức của VFF, SCTV và những nền tảng thể thao đối tác được Ban Tổ chức cấp bản quyền, tín hiệu.

Thông tin về giải đấu cũng được cập nhật trên các kênh phát thanh VOV1, VOV2, VOV Giao thông, các báo điện tử VOV.VN, Báo Điện tử VTC News và các cơ quan báo chí đồng hành.