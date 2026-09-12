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Trận Hà Nội FC đấu với Nghệ An thuộc vòng 2 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 12/9 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Hà Nội FC đấu với Sông Lam Nghệ An.
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Thông tin trước trận Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Hà Nội FC khởi đầu V.League 2026-2027 không như mong đợi khi nhận thất bại 1-3 trước Công an TP.HCM. Đội bóng Thủ đô tạo ra không ít cơ hội nhưng thiếu hiệu quả ở những tình huống quyết định.
Kết quả này khiến thầy trò HLV Harry Kewell chịu không ít áp lực trước vòng 2, nhất là khi Hà Nội FC được đánh giá thuộc nhóm ứng viên cạnh tranh những vị trí cao. Trở về sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An.
Trái ngược với đối thủ, Sông Lam Nghệ An có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước tân binh Bắc Ninh. Đội bóng xứ Nghệ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, giàu năng lượng và cho thấy tinh thần thi đấu tích cực. Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy được dự báo sẽ mang đến thử thách lớn hơn đáng kể.
Thành tích đối đầu đang ủng hộ đội bóng Thủ đô. Trong 10 lần chạm trán Sông Lam Nghệ An gần nhất, Hà Nội giành 6 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 2 trận. Riêng mùa giải trước, Hà Nội giành trọn 6 điểm sau hai cuộc đối đầu với đội bóng xứ Nghệ.
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