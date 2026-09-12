(VTC News) -

● V.League Hà Nội 0 - 2 SLNA ĐANG CẬP NHẬT Bruno 35’

Christie (PL) 53’

Trận Hà Nội FC đấu với Nghệ An thuộc vòng 2 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 12/9 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Hà Nội FC đấu với Sông Lam Nghệ An.

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Hà Nội ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Quan Văn Chuẩn TM 7 Phạm Xuân Mạnh 11 Đỗ Hoàng Hên 14 Nguyễn Hai Long 16 Nguyễn Thành Chung 21 Vũ Đình Hai 26 Adam Taggart 36 Juval Sade 44 Cyrus Christie 88 Đỗ Hùng Dũng ĐT 90 Andrew Jung Sông Lam Nghệ An ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Cao Văn Bình TM 5 Joseph Onoja 12 Bùi Thanh Đức 15 Lê Nguyên Hoàng 19 Phan Bá Quyền 20 Lê văn Quý 21 Phan Xuân Đại 32 Hồ Khắc Ngọc ĐT 55 Hoàng Văn Khánh 83 Bruno Paraiba 87 Abdel Amine Trần Đức Vinh

Thông tin trước trận Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An

Hà Nội FC khởi đầu V.League 2026-2027 không như mong đợi khi nhận thất bại 1-3 trước Công an TP.HCM. Đội bóng Thủ đô tạo ra không ít cơ hội nhưng thiếu hiệu quả ở những tình huống quyết định.

Kết quả này khiến thầy trò HLV Harry Kewell chịu không ít áp lực trước vòng 2, nhất là khi Hà Nội FC được đánh giá thuộc nhóm ứng viên cạnh tranh những vị trí cao. Trở về sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An.

Hà Nội đấu với Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: VPF)

Trái ngược với đối thủ, Sông Lam Nghệ An có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước tân binh Bắc Ninh. Đội bóng xứ Nghệ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, giàu năng lượng và cho thấy tinh thần thi đấu tích cực. Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy được dự báo sẽ mang đến thử thách lớn hơn đáng kể.

Thành tích đối đầu đang ủng hộ đội bóng Thủ đô. Trong 10 lần chạm trán Sông Lam Nghệ An gần nhất, Hà Nội giành 6 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 2 trận. Riêng mùa giải trước, Hà Nội giành trọn 6 điểm sau hai cuộc đối đầu với đội bóng xứ Nghệ.