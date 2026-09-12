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Xuất bản ngày 12/09/2026 07:39 PM
Xuất bản ngày 12/09/2026 07:39 PM

Cập nhật kết quả Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An ngày 12/9, tỷ số mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Hà Nội FC vs Sông Lam Nghệ An mới nhất: Đầy đủ diễn biến, kết quả Hà Nội FC đấu với Sông Lam Nghệ An thuộc vòng 2 V.League hôm nay.

V.League
Hà Nội
0-2
SLNA
ĐANG CẬP NHẬT
Bruno 35’
Christie (PL) 53’

Trận Hà Nội FC đấu với Nghệ An thuộc vòng 2 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 12/9 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Hà Nội FC đấu với Sông Lam Nghệ An.

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Cập nhật kết quả Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An ngày 12/9, tỷ số mới nhất - 2
Hà Nội
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Quan Văn Chuẩn
TM
7
Phạm Xuân Mạnh
11
Đỗ Hoàng Hên
14
Nguyễn Hai Long
16
Nguyễn Thành Chung
21
Vũ Đình Hai
26
Adam Taggart
36
Juval Sade
44
Cyrus Christie
88
Đỗ Hùng Dũng
ĐT
90
Andrew Jung
Cập nhật kết quả Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An ngày 12/9, tỷ số mới nhất - 3
Sông Lam Nghệ An
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Cao Văn Bình
TM
5
Joseph Onoja
12
Bùi Thanh Đức
15
Lê Nguyên Hoàng
19
Phan Bá Quyền
20
Lê văn Quý
21
Phan Xuân Đại
32
Hồ Khắc Ngọc
ĐT
55
Hoàng Văn Khánh
83
Bruno Paraiba
87
Abdel Amine Trần Đức Vinh

Thông tin trước trận Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An

Hà Nội FC khởi đầu V.League 2026-2027 không như mong đợi khi nhận thất bại 1-3 trước Công an TP.HCM. Đội bóng Thủ đô tạo ra không ít cơ hội nhưng thiếu hiệu quả ở những tình huống quyết định.

Kết quả này khiến thầy trò HLV Harry Kewell chịu không ít áp lực trước vòng 2, nhất là khi Hà Nội FC được đánh giá thuộc nhóm ứng viên cạnh tranh những vị trí cao. Trở về sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An.

Hà Nội đấu với Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: VPF)

Hà Nội đấu với Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: VPF)

Trái ngược với đối thủ, Sông Lam Nghệ An có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước tân binh Bắc Ninh. Đội bóng xứ Nghệ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, giàu năng lượng và cho thấy tinh thần thi đấu tích cực. Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy được dự báo sẽ mang đến thử thách lớn hơn đáng kể.

Thành tích đối đầu đang ủng hộ đội bóng Thủ đô. Trong 10 lần chạm trán Sông Lam Nghệ An gần nhất, Hà Nội giành 6 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 2 trận. Riêng mùa giải trước, Hà Nội giành trọn 6 điểm sau hai cuộc đối đầu với đội bóng xứ Nghệ.

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