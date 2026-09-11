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Xuất bản ngày 11/09/2026 06:26 PM
Xuất bản ngày 11/09/2026 06:26 PM

Cập nhật kết quả Bắc Ninh vs Công an TP.HCM ngày 11/9, tỷ số mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Bắc Ninh vs Công an TP.HCM mới nhất: Đầy đủ diễn biến, kết quả Bắc Ninh đấu Công an TP.HCM thuộc vòng 2 V.League 2026-2027 hôm nay.

V.League
Bắc Ninh
1-1
CA TP.HCM
ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Công an TP.HCM diễn ra trên sân vận động Việt Yên (Bắc Ninh) từ 18h ngày 11/9, thuộc vòng 2 V.League 2026-2027. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Bắc Ninh đấu với CLB Công an TP.HCM mới nhất tại đây.

Cập nhật kết quả Bắc Ninh vs Công an TP.HCM ngày 11/9, tỷ số mới nhất - 2
Bắc Ninh
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Nguyễn Văn Công
TM
5
Vũ Hồng Quân
8
Vitor Hugo
9
Brenner Marlos
ĐT
10
David Fisher
18
Mai Xuân Quyết
21
Phan Thế Hưng
29
Ngân Văn Đại
31
Nguyễn Chính Đăng
43
Nguyễn Trọng Kiệt
99
Rafael Santos de Sousa
Cập nhật kết quả Bắc Ninh vs Công an TP.HCM ngày 11/9, tỷ số mới nhất - 3
Công an TP.HCM
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
89
Lê Giang Patrik
TM
ĐT
2
Tran Lenn Minh Quang
4
Abels Dirk
7
Olaha Mạnh Đức
9
Jason Cummings
13
Khổng Minh Gia Bảo
19
Nguyễn Thái Quốc Cường
22
Nguyễn Tiến Linh
27
Nguyễn Nhật Minh
39
Nguyễn Đức Phú
58
Arthur Yamga

Thông tin trước trận đấu Bắc Ninh vs CA TP.HCM

Đây là trận đấu đầu tiên của V.League diễn ra trên sân vận động Việt Yên. Sau trận ra mắt V.League thua Sông Lam Nghệ An 0-1, Bắc Ninh trở về sân nhà đối đầu CLB Công an TP.HCM. Chạm trán đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia rõ ràng là thử thách khó đối với tân binh của V.League.

CLB Công an TP.HCM thắng Hà Nội ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: VPF)

CLB Công an TP.HCM thắng Hà Nội ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: VPF)

Công an TP.HCM khởi đầu mùa giải đầy tích cực. Thầy trò HLV Arthur Diles giành chiến thắng 3-1 trước Hà Nội ở vòng đầu tiên, qua đó có thêm sự hưng phấn trước chuyến hành quân tới Bắc Ninh. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Công an TP.HCM tiếp tục hiện diện trong nhóm dẫn đầu ở giai đoạn đầu mùa.

Xét trên tương quan lực lượng, Công an TP.HCM vẫn chiếm ưu thế dù phải chơi trên sân khách. Màn trình diễn trước Hà Nội cho thấy đội bóng của HLV Arthur Diles đang có trạng thái tốt và đủ sự tự tin để hướng tới thêm một kết quả khả quan.

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