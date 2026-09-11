Cập nhật kết quả Bắc Ninh vs Công an TP.HCM ngày 11/9, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● V.League Bắc Ninh 1 - 1 CA TP.HCM ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Công an TP.HCM diễn ra trên sân vận động Việt Yên (Bắc Ninh) từ 18h ngày 11/9, thuộc vòng 2 V.League 2026-2027. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Bắc Ninh đấu với CLB Công an TP.HCM mới nhất tại đây.

Bắc Ninh ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Nguyễn Văn Công TM 5 Vũ Hồng Quân 8 Vitor Hugo 9 Brenner Marlos ĐT 10 David Fisher 18 Mai Xuân Quyết 21 Phan Thế Hưng 29 Ngân Văn Đại 31 Nguyễn Chính Đăng 43 Nguyễn Trọng Kiệt 99 Rafael Santos de Sousa Công an TP.HCM ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 89 Lê Giang Patrik TM ĐT 2 Tran Lenn Minh Quang 4 Abels Dirk 7 Olaha Mạnh Đức 9 Jason Cummings 13 Khổng Minh Gia Bảo 19 Nguyễn Thái Quốc Cường 22 Nguyễn Tiến Linh 27 Nguyễn Nhật Minh 39 Nguyễn Đức Phú 58 Arthur Yamga

Thông tin trước trận đấu Bắc Ninh vs CA TP.HCM

Đây là trận đấu đầu tiên của V.League diễn ra trên sân vận động Việt Yên. Sau trận ra mắt V.League thua Sông Lam Nghệ An 0-1, Bắc Ninh trở về sân nhà đối đầu CLB Công an TP.HCM. Chạm trán đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia rõ ràng là thử thách khó đối với tân binh của V.League.

CLB Công an TP.HCM thắng Hà Nội ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: VPF)

Công an TP.HCM khởi đầu mùa giải đầy tích cực. Thầy trò HLV Arthur Diles giành chiến thắng 3-1 trước Hà Nội ở vòng đầu tiên, qua đó có thêm sự hưng phấn trước chuyến hành quân tới Bắc Ninh. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Công an TP.HCM tiếp tục hiện diện trong nhóm dẫn đầu ở giai đoạn đầu mùa.

Xét trên tương quan lực lượng, Công an TP.HCM vẫn chiếm ưu thế dù phải chơi trên sân khách. Màn trình diễn trước Hà Nội cho thấy đội bóng của HLV Arthur Diles đang có trạng thái tốt và đủ sự tự tin để hướng tới thêm một kết quả khả quan.