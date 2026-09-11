Cập nhật kết quả Bắc Ninh vs Công an TP.HCM ngày 11/9, tỷ số mới nhất

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Công an TP.HCM diễn ra trên sân vận động Việt Yên (Bắc Ninh) từ 18h ngày 11/9, thuộc vòng 2 V.League 2026-2027. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Bắc Ninh đấu với CLB Công an TP.HCM mới nhất tại đây.
Thông tin trước trận đấu Bắc Ninh vs CA TP.HCM
Đây là trận đấu đầu tiên của V.League diễn ra trên sân vận động Việt Yên. Sau trận ra mắt V.League thua Sông Lam Nghệ An 0-1, Bắc Ninh trở về sân nhà đối đầu CLB Công an TP.HCM. Chạm trán đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia rõ ràng là thử thách khó đối với tân binh của V.League.
Công an TP.HCM khởi đầu mùa giải đầy tích cực. Thầy trò HLV Arthur Diles giành chiến thắng 3-1 trước Hà Nội ở vòng đầu tiên, qua đó có thêm sự hưng phấn trước chuyến hành quân tới Bắc Ninh. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Công an TP.HCM tiếp tục hiện diện trong nhóm dẫn đầu ở giai đoạn đầu mùa.
Xét trên tương quan lực lượng, Công an TP.HCM vẫn chiếm ưu thế dù phải chơi trên sân khách. Màn trình diễn trước Hà Nội cho thấy đội bóng của HLV Arthur Diles đang có trạng thái tốt và đủ sự tự tin để hướng tới thêm một kết quả khả quan.
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