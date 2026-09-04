Kết quả V.League 2026-2027 vòng 1, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng V.League 2026-2027 vòng 1
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2026-2027 theo diễn biến các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ VPF.
Thứ hạng các đội ở vòng 1 như sau.BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 1XHĐộiTĐBTBBĐ1Bắc Ninh----2Công an Hà Nội----3Công an TP.HCM----4Hải Phòng----5Hà Nội----6Hoàng Anh Gia Lai----7Hồng Lĩnh Hà Tĩnh----8Nam Định----9Ninh Bình----10Đà Nẵng----11Sông Lam Nghệ An----12Thanh Hoá----13Thể Công Viettel----14Đồng Nai----Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Vòng 1 V.League: Tân binh Đồng Nai và Bắc Ninh đối mặt khó khăn
Hai tân binh Đồng Nai và Bắc Ninh sớm đối mặt những thử thách khó khăn, trong khi đương kim vô địch Công an Hà Nội bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu.
Thể Công Viettel, Ninh Bình, Hà Nội FC hay Thép Xanh Nam Định cũng bước vào mùa giải với tham vọng cạnh tranh những vị trí cao nhất.
Trận đấu mở màn diễn ra trên sân Bình Phước giữa Đồng Nai và Thể Công - Viettel. Dù mới thăng hạng, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức cùng một loạt tân binh.
Tuy nhiên, Thể Công - Viettel vẫn được đánh giá nhỉnh hơn khi đương kim á quân tăng cường mạnh mẽ lực lượng với 11 bản hợp đồng mới, hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.
Ngày 5/9, tâm điểm hướng về màn ra quân của Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội tiếp Hà Tĩnh tại Hàng Đẫy sau chiến thắng 5-0 ở trận Siêu cúp Quốc gia.
Trong khi đó, Hà Nội FC làm khách trước Công an TP.HCM, đội vừa nhận thất bại nặng nề ở Siêu cúp. Ninh Bình, một trong những ứng viên đáng chú ý của cuộc đua vô địch, cũng gặp thử thách khi phải hành quân đến sân Lạch Tray của Hải Phòng.
Ba trận còn lại diễn ra ngày 6/9. Nam Định được đánh giá cao hơn khi tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường, còn Thanh Hóa và Đà Nẵng bước vào cuộc đối đầu được dự báo cân bằng. Tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An chạm trán tân binh Bắc Ninh trong trận đấu cũng là điểm nhấn của lễ khai mạc mùa giải.
Lịch thi đấu, kênh trực tiếp vòng 1 V.LeagueLỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 V.LEAGUE 2026-2027Thứ Sáu, ngày 4/9/202618:00Sân Bình PhướcĐồng NaiVSThể Công - Viettel▶FPT Play, HTV Thể thaoThứ Bảy, ngày 5/9/202618:00Sân Bình DươngCông An TP.HCMVSHà Nội▶FPT Play, HTV Thể thao18:00Sân Lạch TrayHải PhòngVSNinh Bình▶FPT Play19:15Sân Hàng ĐẫyCông An Hà NộiVSHà Tĩnh▶FPT Play, VTV6Chủ Nhật, ngày 6/9/202617:00Sân Thanh HoáThanh HoáVSĐà Nẵng▶FPT Play18:00Sân Thiên TrườngNam ĐịnhVSHoàng Anh Gia Lai▶FPT Play18:00Sân VinhSông Lam Nghệ AnVSBắc Ninh▶FPT Play
Kết quả V.League 2026-2027 vòng 1, bảng xếp hạng mới nhất
Minh Anh
(VTC News) -
Cập nhật V.League 2026-2027 vòng 1 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.
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