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Xuất bản ngày 04/09/2026 06:00 PM
Xuất bản ngày 04/09/2026 06:00 PM

Kết quả V.League 2026-2027 vòng 1, bảng xếp hạng mới nhất

Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật V.League 2026-2027 vòng 1 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.

  • Bảng xếp hạng V.League 2026-2027 vòng 1

    Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2026-2027 theo diễn biến các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ VPF.

    Thứ hạng các đội ở vòng 1 như sau.

    BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 1
    XH
    Đội
    BT
    BB
    Đ
    1
    Bắc Ninh
    -
    -
    -
    -
    2
    Công an Hà Nội
    -
    -
    -
    -
    3
    Công an TP.HCM
    -
    -
    -
    -
    4
    Hải Phòng
    -
    -
    -
    -
    5
    Hà Nội
    -
    -
    -
    -
    6
    Hoàng Anh Gia Lai
    -
    -
    -
    -
    7
    Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
    -
    -
    -
    -
    8
    Nam Định
    -
    -
    -
    -
    9
    Ninh Bình
    -
    -
    -
    -
    10
    Đà Nẵng
    -
    -
    -
    -
    11
    Sông Lam Nghệ An
    -
    -
    -
    -
    12
    Thanh Hoá
    -
    -
    -
    -
    13
    Thể Công Viettel
    -
    -
    -
    -
    14
    Đồng Nai
    -
    -
    -
    -
    Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

  • Vòng 1 V.League: Tân binh Đồng Nai và Bắc Ninh đối mặt khó khăn

    Hai tân binh Đồng Nai và Bắc Ninh sớm đối mặt những thử thách khó khăn, trong khi đương kim vô địch Công an Hà Nội bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu.

    Thể Công Viettel, Ninh Bình, Hà Nội FC hay Thép Xanh Nam Định cũng bước vào mùa giải với tham vọng cạnh tranh những vị trí cao nhất.

    CLB Công an Hà Nội bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu. (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

    CLB Công an Hà Nội bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu. (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

    Trận đấu mở màn diễn ra trên sân Bình Phước giữa Đồng Nai và Thể Công - Viettel. Dù mới thăng hạng, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức cùng một loạt tân binh.

    Tuy nhiên, Thể Công - Viettel vẫn được đánh giá nhỉnh hơn khi đương kim á quân tăng cường mạnh mẽ lực lượng với 11 bản hợp đồng mới, hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

    Ngày 5/9, tâm điểm hướng về màn ra quân của Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội tiếp Hà Tĩnh tại Hàng Đẫy sau chiến thắng 5-0 ở trận Siêu cúp Quốc gia.

    Trong khi đó, Hà Nội FC làm khách trước Công an TP.HCM, đội vừa nhận thất bại nặng nề ở Siêu cúp. Ninh Bình, một trong những ứng viên đáng chú ý của cuộc đua vô địch, cũng gặp thử thách khi phải hành quân đến sân Lạch Tray của Hải Phòng.

    Ba trận còn lại diễn ra ngày 6/9. Nam Định được đánh giá cao hơn khi tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường, còn Thanh Hóa và Đà Nẵng bước vào cuộc đối đầu được dự báo cân bằng. Tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An chạm trán tân binh Bắc Ninh trong trận đấu cũng là điểm nhấn của lễ khai mạc mùa giải.

  • Lịch thi đấu, kênh trực tiếp vòng 1 V.League

    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 V.LEAGUE 2026-2027
    Thứ Sáu, ngày 4/9/2026
    18:00
    Sân Bình Phước
    Đồng Nai
    VS
    Thể Công - Viettel
    FPT Play, HTV Thể thao
    Thứ Bảy, ngày 5/9/2026
    18:00
    Sân Bình Dương
    Công An TP.HCM
    VS
    Hà Nội
    FPT Play, HTV Thể thao
    18:00
    Sân Lạch Tray
    Hải Phòng
    VS
    Ninh Bình
    FPT Play
    19:15
    Sân Hàng Đẫy
    Công An Hà Nội
    VS
    Hà Tĩnh
    FPT Play, VTV6
    Chủ Nhật, ngày 6/9/2026
    17:00
    Sân Thanh Hoá
    Thanh Hoá
    VS
    Đà Nẵng
    FPT Play
    18:00
    Sân Thiên Trường
    Nam Định
    VS
    Hoàng Anh Gia Lai
    FPT Play
    18:00
    Sân Vinh
    Sông Lam Nghệ An
    VS
    Bắc Ninh
    FPT Play
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