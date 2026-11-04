Link xem trực tiếp bóng đá FC Seoul vs Thể Công Viettel 17h ngày 4/11

(VTC News) -

Trận FC Seoul đấu với Thể Công Viettel thuộc lượt 4 Cúp C2 châu Á 2026-2027 (AFC Champions League 2), diễn ra lúc 17h ngày 4/11 trên sân vận động Seoul World Cup. Khán giả có thể xem trực tiếp trận FC Seoul đấu với Thể Công Viettel trên hệ thống của TV360.

Xem trực tiếp FC Seoul vs Thể Công Viettel trên kênh nào?

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của Cúp C2 châu Á 2026-2027 tại Việt Nam. Trận FC Seoul đấu với Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp FC Seoul đấu với Thể Công Viettel có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa FC Seoul và Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Link xem trực tiếp FC Seoul vs Thể Công Viettel hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp FC Seoul đấu với Thể Công Viettel được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá FC Seoul đấu với Thể Công Viettel (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458&pid=13475444614

Để xem trực tiếp trận FC Seoul đấu với Thể Công Viettel trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận FC Seoul vs Thể Công Viettel

Hiện tại, Thể Công Viettel đang sở hữu 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả thất vọng khiến đội bóng áo lính quyết định chia tay HLV Velizar Popov sau hơn một năm hợp tác. Nhà cầm quân người Brazil Almeida De Azevedo Silva được bổ nhiệm thay thế, với nhiệm vụ đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ở trận đấu cách đây một tuần, Thể Công Viettel nhận thất bại nặng nề 0-5 ngay trên sân nhà. Đội bóng Hàn Quốc thể hiện sự áp đảo về trình độ, tốc độ triển khai bóng và khả năng tận dụng cơ hội.

Xét tương quan lực lượng, phong độ cùng kết quả đối đầu gần nhất, FC Seoul vẫn là đội nắm nhiều lợi thế. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Almeida có thể mang đến những điều chỉnh về chiến thuật và tinh thần thi đấu cho Thể Công Viettel.