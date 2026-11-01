Lộ diện người thay HLV Popov dẫn dắt Thể Công Viettel

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, trợ lý Nguyễn Văn Biển sẽ tạm quyền dẫn dắt Thể Công Viettel ở chuyến làm khách trước Seoul FC (Hàn Quốc) trong khuôn khổ AFC Champions League Two. Thậm chí, ông có thể sẽ dẫn dắt đội bóng áo lính trong cả trận tiếp đón CLB Thanh Hóa tại vòng 7 V.League.

Trước đó, Thể Công Viettel nhận thất bại 1-3 trước chủ nhà Thép Xanh Nam Định trong khuôn khổ vòng 6 V.League. Thầy trò huấn luyện viên Velizar Popov tiếp tục chìm sâu trên bảng xếp hạng và đối diện với cả nguy cơ bị loại ở đấu trường châu lục. Đây là nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Bulgaria phải chia tay chiếc ghế của mình.

HLV Nguyễn Văn Biển (phải) thay thế vị trí của ông Popov.

Trong thông báo chính thức, Thể Công Viettel viết: “Xin cảm ơn huấn luyện viên Velizar Popov vì những đóng góp cho Thể Công Viettel trong chặng đường đã qua! Chúc huấn luyện viên Popov cùng gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc!”.

Ông Popov là huấn luyện viên đầu tiên mất việc tại V.League 2026-2027. Cuộc chia tay diễn ra trong bối cảnh Thể Công Viettel trải qua 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường.

HLV Velizar Popov gia nhập Thể Công Viettel vào tháng 4/2025 với bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Ông được kỳ vọng xây dựng lối chơi giàu năng lượng, quyết liệt và phù hợp với truyền thống của đội bóng áo lính.

Trước khi dẫn dắt Thể Công Viettel, HLV Popov từng tạo được dấu ấn tại CLB Thanh Hóa. Ông bắt đầu làm việc ở Việt Nam từ năm 2023, giúp đội bóng xứ Thanh hai lần liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia và giành Siêu cúp Quốc gia 2023.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Biển chính là trợ lý của ông Popov trong giai đoạn vừa qua. Ông Biển từng là tuyển thủ quốc gia Việt Nam, thi đấu thành công trong màu áo Nam Định và Hà Nội FC. Chiến lược gia này còn trẻ tuổi nhưng đã để lại dấu ấn trong công tác đào tạo trẻ cũng như hỗ trợ ông Popov hơn 1 năm qua.