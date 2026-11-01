Thể Công Viettel bổ nhiệm HLV có bằng Pro thay ông Popov

(VTC News) -

Trang chủ của Thể Công Viettel thông báo: “Ngay sau khi ông Velizar Popov rời vị trí thuyền trưởng, Thể Công - Viettel bổ nhiệm ông Almeida De Azevedo Silva - trợ lý huấn luyện viên trưởng đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng áo lính.

Almeida De Azevedo Silva gắn bó với Thể Công - Viettel từ tháng 7/2024, là người am hiểu đội bóng. Ông cũng là người sở hữu bằng Pro, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil, châu Á và Trung Đông”.

Ông Almeida De Azevedo Silva làm HLV tạm quyền Thể Công Viettel.

Tối 31/10, Thể Công Viettel nói lời từ biệt huấn luyện viên Velizar Popov sau hơn một mùa giải gắn bó. Đội bóng áo lính thắng 1/6 trận tại V.League và hòa 1 thua 2 tại đấu trường AFC Champions League Two. Thành tích này không đáp ứng được yêu cầu và kì vọng của lãnh đạo câu lạc bộ cũng như người hâm mộ.

Quyết định được đưa ra sau khi Thể Công Viettel tiếp tục thua 1-3 trước Nam Định trong thế dẫn trước đối thủ. Nhưng tấm thẻ đỏ của Paulinho khiến Thể Công Viettel đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Họ liên tiếp thủng lưới trước khi chấp nhận kết quả thua trên sân Thiên Trường.

Việc bổ nhiệm ông Almeida nhằm đảm bảo quy định tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế của Thể Công Viettel do nhà cầm quân này đã sở hữu bằng Pro - có thể đăng kí chức danh huấn luyện viên trưởng.

Nhiều khả năng người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn của cựu vương V.League vẫn là cựu hậu vệ Nguyễn Văn Biển - trợ lý số một của huấn luyện viên Popov. Tuy nhiên, ông Biển chưa có bằng Pro.

HLV Velizar Popov gia nhập Thể Công Viettel vào tháng 4/2025 với bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Ông được kỳ vọng xây dựng lối chơi giàu năng lượng, quyết liệt và phù hợp với truyền thống của đội bóng áo lính.

Trong giai đoạn này, Thể Công Viettel là Á quân V.League, giành điểm số cao nhất lịch sử đội bóng trong một mùa giải, có chuỗi 38 trận ghi bàn liên tiếp, giữ sạch lưới nhiều nhất giải và vé dự AFC Champions League Two.