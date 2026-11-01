Link xem trực tiếp bóng đá Quy Nhơn vs Long An 18h ngày 1/11, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Quy Nhơn đấu với Long An thuộc vòng 6 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 1/11 trên sân vận động Quy Nhơn. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Quy Nhơn đấu với Long An trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Quy Nhơn vs Long An trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Quy Nhơn đấu với Long An được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Quy Nhơn đấu với Long An có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Quy Nhơn và Long An được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Quy Nhơn vs Long An hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Quy Nhơn đấu với Long An được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Quy Nhơn đấu với Long An (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/quy-nhon-united-long-an-6ae1965277864796c46c3e3e?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Quy Nhơn đấu với Long An trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Quy Nhơn vs Long An

Sau 5 vòng đấu, Quy Nhơn mới giành được 4 điểm, tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đội bóng đất Võ chỉ có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 3 thất bại. Thành tích này khiến Quy Nhơn sớm rơi vào nhóm cuối bảng, đồng thời chịu áp lực phải cải thiện phong độ trong những vòng đấu tiếp theo.

Vấn đề lớn nhất của Quy Nhơn nằm ở sự thiếu ổn định. Dù ghi được 8 bàn thắng sau 5 trận, đội bóng này cũng để thủng lưới số bàn tương tự. Khả năng tấn công không quá tệ nhưng những hạn chế trong khâu phòng ngự khiến Quy Nhơn thường xuyên đánh mất lợi thế.

Ở phía đối diện, Long An thậm chí còn có khởi đầu đáng thất vọng hơn. Sau 5 vòng đấu, đội bóng miền Tây chưa giành được chiến thắng nào, chỉ có 2 trận hòa và để thua 3 lần. Với vỏn vẹn 2 điểm, Long An đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn hai đội cuối bảng về chỉ số phụ.

Hàng công Long An cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng khi mới ghi 3 bàn sau 5 trận, trung bình 0,6 bàn mỗi trận. Trong khi đó, hàng phòng ngự đã để lọt lưới 7 lần. Việc thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm khiến Long An gặp nhiều khó khăn ngay cả khi đối đầu với những đối thủ không được đánh giá quá cao.