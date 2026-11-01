Link xem trực tiếp bóng đá Sài Gòn vs Hưng Yên 17h ngày 1/11, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Sài Gòn đấu với Hưng Yên thuộc vòng 6 giải Hạng Nhất 2026 - 2027 diễn ra lúc 17h ngày 1/11 trên sân vận động Bà Rịa. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Sài Gòn đấu với Hưng Yên trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Sài Gòn vs Hưng Yên trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Sài Gòn đấu với Hưng Yên được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Sài Gòn đấu với Hưng Yên có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Sài Gòn và Hưng Yên được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Sài Gòn vs Hưng Yên hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Sài Gòn đấu với Hưng Yên được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Sài Gòn đấu với Hưng Yên (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/binh-minh-sai-gon-hung-yen-6ae194dedf4ffcf50cbf9a7d?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Sài Gòn đấu với Hưng Yên trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Sài Gòn vs Hưng Yên

Sau 5 vòng đấu, Đồng Tháp giành được 9 điểm với 3 chiến thắng và 2 thất bại, tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đội bóng miền Tây ghi 8 bàn và để thủng lưới 7 lần. Đây là thành tích không quá tệ, nhưng sự thiếu ổn định khiến Đồng Tháp chưa thể vươn lên nhóm dẫn đầu.

Dù vậy, Đồng Tháp vẫn có cơ sở để tự tin trước cuộc tiếp đón Hưng Yên. Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế đáng kể, nhất là khi đội bóng miền Tây đang cần tích lũy thêm điểm số để duy trì vị trí trong nửa trên bảng xếp hạng.

Ở phía đối diện, Hưng Yên đang nằm trong nhóm dẫn đầu với 13 điểm sau 5 trận, giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội khách cũng sở hữu những thống kê ấn tượng ở cả hai mặt trận tấn công và phòng ngự.

Sau 5 vòng đấu, Hưng Yên ghi tới 19 bàn thắng, trung bình 3,8 bàn mỗi trận, đồng thời chỉ để thủng lưới 4 lần. Đặc biệt, Hưng Yên vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. Khả năng ghi bàn đều đặn cùng hàng phòng ngự tương đối chắc chắn giúp đội khách có nhiều phương án tiếp cận trận đấu.