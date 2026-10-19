Công An TP.HCM thắng 1-0 Thể Công Viettel: Olaha Mạnh Đức ghi bàn duy nhất

(VTC News) -

Video: Công An TP.HCM 1-0 Thể Công Viettel.

● Vòng 4 V.League 2026-2027 Công An TP.HCM 1 - 0 Thể Công Viettel Olaha Mạnh Đức 68’ ĐÃ KẾT THÚC

Tối 19/10, Công An TP.HCM đánh bại Thể Công Viettel 1-0 trên sân Bình Dương ở vòng 4 V.League 2026-2027. Olaha Mạnh Đức ghi bàn duy nhất ở phút 68. Đội chủ nhà sau đó chỉ còn 10 người khi Đức Phú nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR. Thể Công Viettel dồn ép trong thời gian cuối và từng được hưởng phạt đền ở phút bù giờ, nhưng quyết định này cũng bị VAR đảo ngược.

Thể Công Viettel kiểm soát bóng 55%, đồng thời hưởng tới 8 quả phạt góc so với 3 của đội chủ nhà. Tuy nhiên, khả năng tạo cơ hội lại nghiêng về Công An TP.HCM. Sự khác biệt về độ chính xác là yếu tố quan trọng giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn mở tỷ số cho Công An TP.HCM

Thể Công Viettel tạo ra những cơ hội đáng chú ý hơn trong nửa đầu hiệp một. Phút 20, Paulinho đánh đầu về góc xa sau quả phạt góc nhưng bóng đi chệch khung thành. Hai phút sau, Viết Tú căng ngang để Ribamar đá nối vọt xà. Tiền đạo này tiếp tục bỏ lỡ ở phút 24 khi vượt qua Quang Kiệt nhưng dứt điểm chệch cột.

Công An TP.HCM đáp trả bằng cú sút xa của Quốc Cường, buộc thủ môn Văn Việt phải bay người cứu thua. Hai đội không tận dụng thêm được cơ hội và bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Công An TP.HCM tăng tốc ngay đầu hiệp hai. Phút 49, Caputa tung cú cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng dội xà ngang trong tình huống Văn Việt đã đứng nhìn. Đến phút 68, Williams Minh Hoàng căng ngang khiến hàng thủ Thể Công Viettel phá bóng không tốt. Olaha dứt điểm lần đầu bị Văn Việt cản phá nhưng nhanh chóng đá bồi vào lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Thế trận thay đổi ở phút 81 khi Đức Phú bị truất quyền thi đấu sau pha đạp bóng. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng nhưng đổi thành thẻ đỏ sau khi tham khảo VAR. Thể Công Viettel lập tức dồn toàn lực tấn công. Phút 90+2, Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu hiểm hóc nhưng Lê Giang Patrik cứu thua. Đến phút 90+5, đội khách được hưởng phạt đền sau tình huống Ribamar ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại băng hình, trọng tài hủy quyết định ở phút 90+8. Công an TP.HCM bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết trận.

Công An TP.HCM ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 89 Lê Giang Patrik TM 5 Quang Kiệt 7 Olaha Mạnh Đức 10 Aldair Ferreira 12 Leo Gomes 13 Gia Bảo 17 Minh Trọng 19 Quốc Cường 22 Tiến Linh 34 Quang Hùng 39 Đức Phú Thể Công Viettel ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 28 Văn Việt TM 2 Chí Khải 9 Lucas Ribamar 11 Văn Khang 12 Tuấn Tài 14 Paulo Martins 15 Lucas Alves 17 Hoàng Minh 18 Viết Tú 88 Văn Tú 97 Việt Hưng

Thông tin trận Công An TP.HCM vs Thể Công Viettel

Cuộc đối đầu giữa Công An TP.HCM và Thể Công Viettel tại vòng 4 V.League 2026-2027 thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang nỗ lực tìm lại phong độ. Với những kết quả chưa thực sự thuyết phục ở giai đoạn đầu mùa, đôi bên đều hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện thứ hạng và duy trì khả năng cạnh tranh trong cuộc đua vô địch.

Sau 3 vòng đấu, Công an TP.HCM giành được 4 điểm với 4 bàn thắng và 3 lần để lọt lưới. Trong khi đó, Thể Công Viettel mới có 3 điểm, ghi 3 bàn và nhận 4 bàn thua.

Đáng chú ý, Thể Công Viettel vừa nhận hai thất bại liên tiếp trước Công An Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong đó, trận thua 1-3 trước Hà Tĩnh ngay trên sân Hàng Đẫy bộc lộ nhiều vấn đề trong cách vận hành lối chơi của đội bóng áo lính. Những kết quả không thuận lợi khiến thầy trò HLV Popov chịu áp lực phải sớm cải thiện thành tích.