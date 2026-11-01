Link xem trực tiếp bóng đá Huế vs Khánh Hoà 15h30 ngày 1/11, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Huế đấu với Khánh Hòa thuộc vòng 6 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 15h30 ngày 1/11 trên sân vận động Tự Do. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Huế đấu với Khánh Hòa trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Huế vs Khánh Hòa trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Huế đấu với Khánh Hòa được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Huế đấu với Khánh Hòa có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Huế và Khánh Hoà được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Huế vs Khánh Hòa hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Huế đấu với Khánh Hòa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Huế đấu với Khánh Hòa (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hue-khatoco-khanh-hoa-6ae1939b183db3ba8da84109?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Huế đấu với Khánh Hoà trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Huế vs Khánh Hòa

Khánh Hòa có màn khởi đầu tương đối thuận lợi ở mùa giải năm nay khi duy trì thành tích bất bại trong 4 vòng đầu tiên, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Dù vậy, chuỗi trận tích cực của thầy trò HLV Võ Đình Tân đã bị chặn đứng sau thất bại 0-1 trước Sài Gòn ngay trên sân nhà 19-8 ở vòng 5.

Ở chiều ngược lại, Huế đang trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn. Đội bóng cố đô chủ yếu sử dụng lực lượng cầu thủ trẻ, có tinh thần thi đấu nhiệt huyết nhưng còn hạn chế về kinh nghiệm. Sau 5 vòng đấu, Huế mới giành được 2 điểm và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn đội cuối bảng.