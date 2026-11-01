Link xem trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM vs Đà Nẵng, 18h ngày 1/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa Công an TP.HCM và Đà Nẵng diễn ra lúc 18h ngày 1/11 trên sân vận động Bình Dương. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Công an TP.HCM vs Đà Nẵng trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Công an TP.HCM đấu với Đà Nẵng được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Công an TP.HCM đấu với Đà Nẵng có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Công an TP.HCM và Đà Nẵng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Công an TP.HCM vs Đà Nẵng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Công an TP.HCM đấu với Đà Nẵng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM đấu với Đà Nẵng (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-tp-ho-chi-minh-shb-da-nang-6ae171bfd6e905ca79f57b99?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Công an TP.HCM đấu với Đà Nẵng trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Công an TP.HCM vs Đà Nẵng

Công an TP.HCM đang thể hiện phong độ thuyết phục trong giai đoạn đầu mùa giải. Sau 5 vòng đấu, thầy trò HLV Arthur Diles giành 10 điểm với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà là hàng phòng ngự chắc chắn, mới để thủng lưới 3 lần.

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng vừa tạo bất ngờ khi vượt qua Hà Nội với tỷ số 1-0, qua đó phần nào giải tỏa áp lực sau những kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng sông Hàn vẫn thiếu ổn định, đặc biệt ở khâu phòng ngự.

Sau 5 trận, Đà Nẵng đã nhận tới 11 bàn thua. Nếu không sớm khắc phục những sai sót này, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ gặp nhiều khó khăn trước Công an TP.HCM đang thi đấu hiệu quả.