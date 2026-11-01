Link xem trực tiếp bóng đá Công An Nhân Dân vs TP.HCM 18h ngày 1/11

(VTC News) -

Trận Công An Nhân Dân đấu với TP.HCM thuộc vòng 6 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 1/11 trên sân vận động PVF. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Công An Nhân Dân đấu với TP.HCM trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Công An Nhân Dân vs TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Công An Nhân Dân đấu với TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Công An Nhân Dân đấu với TP.HCM có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Công An Nhân Dân và TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Công An Nhân Dân vs TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Công An Nhân Dân đấu với TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Công An Nhân Dân đấu với TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-nhan-dan-tp-ho-chi-minh-6ae195dd424f573550daab7b?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Công An Nhân Dân đấu với TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Công An Nhân Dân vs TP.HCM

CAND giành được 10 điểm với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội bóng ngành công an ghi 9 bàn nhưng cũng để thủng lưới 9 lần. Thành tích này cho thấy CAND có khả năng tấn công tương đối tốt, song hàng phòng ngự vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục.

Phong độ của CAND từ đầu mùa chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành 3 chiến thắng, hòa 1 và thua 1. Dù vậy, việc giành chiến thắng ở hai vòng đấu gần đây cho thấy những tín hiệu tích cực. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, CAND có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở phía đối diện, TP.HCM đang có khởi đầu ấn tượng hơn. Sau 6 trận đấu, đội bóng phía Nam giành 13 điểm với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, tạm đứng thứ 3. Becamex TPHCM ghi 13 bàn thắng và để lọt lưới 6 lần, sở hữu hiệu số +7.