Link xem trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga, 19h15 ngày 3/11

(VTC News) -

Trận Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga thuộc lượt 4 Cúp C1 châu Á 2026-2027 (AFC Champions League Elite), diễn ra lúc 19h15 ngày 3/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga trên hệ thống của TV360.

Xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga trên kênh nào?

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của Cúp C1 châu Á 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Kyoto Sanga được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Link xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458&pid=13475371831

Để xem trực tiếp trận Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga

Hiện tại, Công an Hà Nội đứng thứ 11 với 3 điểm, kém Kyoto Sanga 3 điểm và 5 bậc. Ở lượt trận trước, Công an Hà Nội gây bất ngờ khi đánh bại Shanghai Port 3-2 ngay trên sân khách. Kết quả này giúp đội bóng ngành công an chấm dứt chuỗi hai thất bại trước Gamba Osaka và Kashima Antlers, đồng thời giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu.

Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng thủ đô chỉ giành một chiến thắng, hòa hai và thua hai trận. Tại V.League, thầy trò HLV Polking mới đây đã chia điểm với Sông Lam Nghệ An sau trận hòa 1-1 hôm 31/10. Trước đó, họ cũng không thể đánh bại Thanh Hóa và để thua Hà Nội FC.

Trong khi đó, Kyoto Sanga hành quân tới Việt Nam với phong độ ấn tượng. Đại diện Nhật Bản vừa giành hai chiến thắng liên tiếp, lần lượt vượt qua Newcastle Jets 5-2 tại AFC Champions League Elite và Shimizu S-Pulse 2-0 ở J.League 1.