Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs FC Seoul ngày 28/10, tỷ số mới nhất

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs FC Seoul diễn ra lúc 19h15 ngày 28/10 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 3 bảng E AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á 2026-2027), được phát sóng trực tiếp trên TV360.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs FC Seoul mới nhất.
Thông tin trước trận Thể Công Viettel đấu với FC Seoul
Thể Công Viettel chưa có được khởi đầu như kỳ vọng tại AFC Champions League Two mùa này. Trong trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Popov chỉ giành được một điểm sau màn chia điểm với Melbourne Victory ngay trên sân nhà. Đến lượt trận thứ hai, đại diện Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung tại Indonesia.
Sau hai lượt đấu, Thể Công Viettel mới có một điểm, kém đội đầu bảng Persib Bandung tới năm điểm. Trong khi đó, FC Seoul thậm chí chưa giành được điểm số nào, gần nhất là thất bại 0-3 trước Melbourne Victory.
Với cục diện hiện tại, cuộc chạm trán trên sân Hàng Đẫy có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng đi tiếp của cả hai đội. Thể Công Viettel cần tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện vị trí, còn đại diện Hàn Quốc không được phép tiếp tục sảy chân nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.
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