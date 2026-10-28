Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs FC Seoul ngày 28/10, tỷ số mới nhất

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● Cúp C2 châu Á 2026-2027 Thể Công Viettel 0 - 5 FC Seoul ĐANG CẬP NHẬT Moon Seon-min 8’ Anderson Oliveira 21’ Hwang Do-Yun 29’ Cho Young-wook 34’ Leonardo Ruiz 54’

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs FC Seoul diễn ra lúc 19h15 ngày 28/10 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 3 bảng E AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á 2026-2027), được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs FC Seoul mới nhất.

Thể Công Viettel ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 28 Nguyễn Văn Việt TM 2 Kyle Colonna 9 Lucas Ribamar 11 Khuất Văn Khang 12 Phan Tuấn Tài 13 Rimario Gordon 15 Lucas Araujo 16 Phạm Trung Hiếu 18 Đinh Viết Tú 88 Nguyễn Văn Tú 89 Lê Quốc Nhật Nam DỰ BỊ 1 Lawrence Caruso TM 7 Wesley Nata 8 Nguyễn Hữu Thắng 10 Hernandes Rodrigues 17 Nguyễn Đức Hoàng Minh 20 Đào Văn Nam 22 Nguyễn Hoàng Khánh 33 Phí Minh Long TM 34 Đoàn Ngọc Tân 95 Jose Brandao Jr 97 Triệu Việt Hưng FC Seoul ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 26 Baek Jongbum TM 5 Yazan Alarab 6 Hrvoje Babec 10 Anderson De Oliveira 11 Leonardo Ruiz 18 Cho Youngwook 22 Kim Jin-su 27 Moon Seon Min 37 Juan Antonio Ros 41 Hwang Doyun 66 Park Sooil DỰ BỊ 1 Lim Junsub TM 4 Lee Sangmin 14 Jeong Hyunwoo 16 Choi Jun 17 Ahn Jae Min 19 Cheon Seonghoon 23 Ko Pilgwan 24 Kim Minjoon 40 Park Seonghoon 42 Son Jeongbeom 88 Park Janghangyeol

Thông tin trước trận Thể Công Viettel đấu với FC Seoul

Thể Công Viettel chưa có được khởi đầu như kỳ vọng tại AFC Champions League Two mùa này. Trong trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Popov chỉ giành được một điểm sau màn chia điểm với Melbourne Victory ngay trên sân nhà. Đến lượt trận thứ hai, đại diện Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung tại Indonesia.

Thể Công Viettel đối đầu với FC Seoul tại vòng 3 Cúp C2 châu Á 2026-2027. (Ảnh: Thể Công-Viettel FC)

Sau hai lượt đấu, Thể Công Viettel mới có một điểm, kém đội đầu bảng Persib Bandung tới năm điểm. Trong khi đó, FC Seoul thậm chí chưa giành được điểm số nào, gần nhất là thất bại 0-3 trước Melbourne Victory.

Với cục diện hiện tại, cuộc chạm trán trên sân Hàng Đẫy có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng đi tiếp của cả hai đội. Thể Công Viettel cần tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện vị trí, còn đại diện Hàn Quốc không được phép tiếp tục sảy chân nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.