Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 9, bảng xếp hạng mới nhất

Bàn thắng duy nhất của Yasin Ayari giúp Brighton thắng Man City 1-0. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Man City ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Man City kiểm soát bóng 63%, thực hiện tới 21 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của Man City không tốt. Đội chủ nhà đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,92 và tạo ra 5 cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi được bàn nào. Sự phung phí cơ hội, đặc biệt trong hiệp 2, khiến thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca thất bại.