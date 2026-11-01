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Xuất bản ngày 01/11/2026 12:13 AM
Xuất bản ngày 01/11/2026 12:13 AM

Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 9, bảng xếp hạng mới nhất

Minh Anh
(VTC News) -

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 9 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.

  • Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 9

    Vòng 9 mở màn bằng chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Man Utd. Man City thua Brighton 0-1 ngay trên sân nhà.

    Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

    BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
    XH
    Đội
    BT
    BB
    Đ
    1
    Manchester City
    9
    20
    10
    21
    2
    Arsenal
    8
    13
    5
    21
    3
    Brighton
    9
    24
    7
    19
    4
    Chelsea
    9
    19
    15
    16
    5
    Liverpool
    8
    11
    8
    15
    6
    Brentford
    9
    16
    9
    14
    7
    Bournemouth
    9
    14
    13
    12
    8
    Hull City
    9
    11
    10
    11
    9
    Leeds United
    9
    9
    8
    11
    10
    Newcastle United
    8
    12
    14
    11
    11
    Aston Villa
    8
    9
    12
    11
    12
    Ipswich Town
    9
    14
    18
    11
    13
    Everton
    8
    8
    9
    10
    14
    Tottenham
    8
    8
    10
    9
    15
    Coventry City
    9
    9
    16
    9
    16
    Fulham
    8
    8
    10
    8
    17
    Manchester United
    9
    10
    15
    7
    18
    Crystal Palace
    8
    9
    19
    7
    19
    Nottingham Forest
    9
    6
    12
    6
    20
    Sunderland
    9
    7
    17
    5
    Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

  • Man City 0-1 Brighton

    Bàn thắng duy nhất của Yasin Ayari giúp Brighton thắng Man City 1-0. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Man City ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

    Man City kiểm soát bóng 63%, thực hiện tới 21 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của Man City không tốt. Đội chủ nhà đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,92 và tạo ra 5 cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi được bàn nào. Sự phung phí cơ hội, đặc biệt trong hiệp 2, khiến thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca thất bại.

    Man City thua Brighton 0-1. (Ảnh: Reuters)

    Man City thua Brighton 0-1. (Ảnh: Reuters)

  • Chelsea 2-0 Man Utd

    Manchester United chơi tốt hơn trong hiệp một. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng mất kiểm soát ở đầu hiệp 2 sau khi Morgan Rogers ghi bàn mở tỷ số. Sự yếu kém của hàng phòng ngự “Quỷ đỏ” liên tục bị đối thủ khai thác.

    Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ, đồng thời tạo cơ hội cho Cole Palmer ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Chelsea nâng tỷ số lên 2-0. Estevao sau đó bị hủy 1 bàn thắng vì lỗi việt vị. Nỗ lực đáp trả tốt nhất mà Man Utd tạo ra chỉ là 2 pha sút xa ở cuối hiệp 2, trong đó có một pha dứt điểm dội xà.

    Chelsea thắng Man Utd 2-0. (Ảnh: Reuters)

    Chelsea thắng Man Utd 2-0. (Ảnh: Reuters)

  • Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại Hạng Anh

    Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027
    Vòng 9
    Thứ Bảy, 31/10/2026
    19:30
    Sân Stamford Bridge
    Chelsea
    VS
    Man Utd
    FPT Play
    22:00
    Sân Etihad
    Man City
    VS
    Brighton
    FPT Play
    22:00
    Sân Vitality
    Bournemouth
    VS
    Leeds United
    FPT Play
    22:00
    Sân Brentford Community
    Brentford
    VS
    Nottingham
    FPT Play
    22:00
    Sân Coventry Building Society
    Coventry
    VS
    Sunderland
    FPT Play
    22:00
    Sân MKM
    Hull City
    VS
    Ipswich Town
    FPT Play
    Chủ Nhật, 1/11/2026
    00:30
    Sân Tottenham Hotspur
    Tottenham
    VS
    Crystal Palace
    FPT Play
    03:00
    Sân Villa Park
    Aston Villa
    VS
    Fulham
    FPT Play
    23:30
    Sân Anfield
    Liverpool
    VS
    Arsenal
    FPT Play
    Thứ Ba, 3/11/2026
    03:00
    Sân St.James’Park
    Newcastle
    VS
    Everton
    FPT Play
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