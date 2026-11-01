Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 9, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 9
Vòng 9 mở màn bằng chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Man Utd. Man City thua Brighton 0-1 ngay trên sân nhà.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027XHĐộiTĐBTBBĐ1Manchester City92010212Arsenal8135213Brighton9247194Chelsea91915165Liverpool8118156Brentford9169147Bournemouth91413128Hull City91110119Leeds United9981110Newcastle United812141111Aston Villa89121112Ipswich Town914181113Everton8891014Tottenham8810915Coventry City9916916Fulham8810817Manchester United91015718Crystal Palace8919719Nottingham Forest9612620Sunderland97175Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Man City 0-1 Brighton
Bàn thắng duy nhất của Yasin Ayari giúp Brighton thắng Man City 1-0. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Man City ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.
Man City kiểm soát bóng 63%, thực hiện tới 21 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của Man City không tốt. Đội chủ nhà đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,92 và tạo ra 5 cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi được bàn nào. Sự phung phí cơ hội, đặc biệt trong hiệp 2, khiến thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca thất bại.
Chelsea 2-0 Man Utd
Manchester United chơi tốt hơn trong hiệp một. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng mất kiểm soát ở đầu hiệp 2 sau khi Morgan Rogers ghi bàn mở tỷ số. Sự yếu kém của hàng phòng ngự “Quỷ đỏ” liên tục bị đối thủ khai thác.
Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ, đồng thời tạo cơ hội cho Cole Palmer ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Chelsea nâng tỷ số lên 2-0. Estevao sau đó bị hủy 1 bàn thắng vì lỗi việt vị. Nỗ lực đáp trả tốt nhất mà Man Utd tạo ra chỉ là 2 pha sút xa ở cuối hiệp 2, trong đó có một pha dứt điểm dội xà.
Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại Hạng AnhLịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027Vòng 9Thứ Bảy, 31/10/202619:30Sân Stamford BridgeChelseaVSMan Utd▶FPT Play22:00Sân EtihadMan CityVSBrighton▶FPT Play22:00Sân VitalityBournemouthVSLeeds United▶FPT Play22:00Sân Brentford CommunityBrentfordVSNottingham▶FPT Play22:00Sân Coventry Building SocietyCoventryVSSunderland▶FPT Play22:00Sân MKMHull CityVSIpswich Town▶FPT PlayChủ Nhật, 1/11/202600:30Sân Tottenham HotspurTottenhamVSCrystal Palace▶FPT Play03:00Sân Villa ParkAston VillaVSFulham▶FPT Play23:30Sân AnfieldLiverpoolVSArsenal▶FPT PlayThứ Ba, 3/11/202603:00Sân St.James’ParkNewcastleVSEverton▶FPT Play
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