Link xem trực tiếp bóng đá Arsenal vs Hull City 22h ngày 7/11, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Arsenal và Hull City diễn ra lúc 22h ngày 7/11 trên sân vận động Emirates. Trận đấu thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Arsenal vs Hull City trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Arsenal đấu với Hull City được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Arsenal đấu với Hull City có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Arsenal và Hull City được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Arsenal vs Hull City hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Arsenal đấu với Hull City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Arsenal đấu với Hull City (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/arsenal-hull-city-6ae9abe55d06d54dea8da72e?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Arsenal đấu với Hull City trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Arsenal vs Hull City

Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Anfield của Liverpool ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz giúp thầy trò HLV Mikel Arteta giành trọn 3 điểm, đồng thời vượt qua Man City để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Sau 9 vòng đấu, “Pháo thủ” có 24 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm với đội bóng thành Manchester.

Trong khi đó, Hull City đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội bóng này đã không biết đến chiến thắng trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 7 trận thuộc Ngoại hạng Anh. Chuỗi kết quả này khiến Hull City tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Với phong độ hiện tại, đội khách được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu Arsenal đang hưng phấn sau khi giành lại ngôi đầu.