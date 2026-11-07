Link xem trực tiếp bóng đá Leeds vs Tottenham 19h30 ngày 7/11, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Leeds và Tottenham diễn ra lúc 19h30 ngày 7/11 trên sân vận động Elland Road. Trận đấu thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Leeds và Tottenham trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Leeds đấu với Tottenham được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Leeds đấu với Tottenham có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Leeds và Tottenham được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Leeds vs Tottenham hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Leeds đấu với Tottenham được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Leeds đấu với Tottenham (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/leeds-united-tottenham-hotspur-6ae9aada0f3b7987de02080c?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Leeds đấu với Tottenham trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Leeds vs Tottenham

Leeds đang dần đánh mất những tín hiệu lạc quan từng tạo ra ở giai đoạn đầu mùa giải. Đoàn quân của HLV Daniel Farke đã trải qua 5 vòng đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không giành được chiến thắng, với 3 trận hòa và 2 thất bại.

Mới nhất, trận thua 0-2 trước Bournemouth tiếp tục cho thấy những hạn chế của Leeds trong cả khâu tổ chức lối chơi lẫn khả năng tận dụng cơ hội. Sự thiếu ổn định khiến đội bóng này gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện thành tích.

Trái ngược với đối thủ, Tottenham đang từng bước lấy lại phong độ sau giai đoạn thi đấu thiếu thuyết phục. Chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace đánh dấu trận thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng thành London, điều họ chưa từng làm được kể từ tháng 2/2025. Tottenham cũng duy trì thành tích bất bại trong 4 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh.