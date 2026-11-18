(VTC News) -

Trận Công an TP.HCM vs Buriram diễn ra lúc 18h ngày 18/11 trên sân vận động Bình Dương, thuộc lượt trận thứ hai Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Công an TP.HCM vs Buriram mới nhất.

Xem trực tiếp Công an TP.HCM vs Buriram trên kênh nào?

Các trận đấu của Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận Công an TP.HCM vs Buriram ngày 18/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Công an TP.HCM và Buriram được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Công an TP.HCM vs Buriram hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Công an TP.HCM đấu với Buriram được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM đấu với Buriram (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/ho-chi-minh-city-police-fc-buriram-united-6afbb1779209f7909f780dd3?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Công an TP.HCM đấu với Buriram trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Công an TP.HCM vs Buriram

Cục diện bảng A hiện vẫn khá cân bằng khi cả 6 đội đều chưa thể giành chiến thắng ở lượt đấu đầu tiên. CA TP.HCM khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trên sân Ratchaburi, trong khi Buriram United chia điểm với Pusamania Borneo sau 90 phút không có bàn thắng. Ở cặp đấu còn lại, Kuching City FC và Tampines Rovers hòa nhau 2-2. Với những kết quả này, các đội đang có cùng 1 điểm và cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp vẫn rộng mở.

Tuy nhiên, CA TP.HCM được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi Buriram United sở hữu lực lượng chất lượng và duy trì thành tích tương đối ổn định. Sau 7 vòng đấu tại Thai League, đại diện Thái Lan thu về 16 điểm nhờ 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, Buriram vừa vượt qua Ratchaburi với tỷ số 2-1, đội bóng từng khiến CA TP.HCM phải chia điểm ở trận ra quân.

Không chỉ thi đấu tốt tại giải quốc nội, Buriram còn cho thấy khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh ở đấu trường châu lục. Tại AFC Champions League, đội bóng Thái Lan lần lượt cầm hòa Kashima Antlers 0-0 và Gamba Osaka 1-1. Thành tích trước hai đại diện Nhật Bản phần nào phản ánh năng lực tổ chức lối chơi cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Buriram, khiến cuộc đối đầu sắp tới trở thành thử thách đáng kể đối với đội chủ nhà.