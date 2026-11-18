(VTC News) -

Vòng bảng U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ 19/11 đến 27/11 với 48 đội tham dự. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026

Thể thức FIFA U17 World Cup 2026

Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ giành vé đi tiếp, cùng với 8 đội đứng thứ ba xuất sắc nhất. Tổng cộng 32 đội vượt qua vòng bảng sẽ bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp. Các đội lần lượt tranh tài ở vòng 1/16, vòng 1/8, tứ kết và bán kết trước khi xác định hai đại diện góp mặt trong trận chung kết.

Theo kế hoạch, tổ hợp thể thao Aspire Zone với 8 sân bóng sẽ là địa điểm diễn ra phần lớn các cuộc so tài. Trận đấu cuối cùng, xác định nhà vô địch vào ngày 13/12, được tổ chức trên sân Ahmad Bin Ali.

U17 Việt Nam lần đầu tham dự U17 World Cup. (Ảnh: VFF)

Xem U17 Việt Nam thi đấu ở U17 World Cup 2026 trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của U17 World Cup 2026. Các trận đấu có U17 Việt Nam tham dự được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Người xem có thể truy cập FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Để xem trực tiếp các trận của U17 Việt Nam trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.