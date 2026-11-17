(VTC News) -

Trận Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra lúc 19h ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), thuộc lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Kyrgyzstan trên kênh nào?

Các trận đấu của giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận Việt Nam vs Kyrgyzstan ngày 17/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Kyrgyzstan hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Kyrgyzstan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Kyrgyzstan (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/kyrgyzstan-viet-nam-6af59776bbd580062c7cc1a8?

Để xem trực tiếp Việt Nam vs Kyrgyzstan trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Ngoài ra, khán giả có thể xem trực tiếp trận Việt Nam vs Kyrgyzstan trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt” (mở website hoặc ứng dụng YouTube, tìm kiếm và chọn kênh “FPT Bóng đá Việt”, sau đó xem luồng trực tiếp trận đấu).

Thông tin trước trận Việt Nam vs Kyrgyzstan

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Kyrgyzstan xếp thứ 104. Hai đội cùng có 3 điểm tại Casper Cup 2026 sau khi lần lượt đánh bại Đài Bắc Trung Hoa.

Việt Nam thắng 2-0 với các bàn thắng của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc. Kyrgyzstan thắng 3-0, đứng đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Do đó, đội tuyển Việt Nam phải thắng trận cuối để giành chức vô địch.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội tuyển Việt Nam thắng 7, hòa 1 và thua 2, ghi 18 bàn và nhận 8 bàn thua. Trước chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa, thầy trò HLV Kim Sang-sik thua Malaysia 0-1 ở trận gần nhất tại ASEAN Cup 2026.

Kyrgyzstan thắng 3, hòa 3 và thua 4 trong 10 trận gần nhất, ghi 15 bàn và thủng lưới 14 lần. Đội bóng Trung Á đang có chuỗi 5 trận bất bại, gồm 3 chiến thắng liên tiếp trước Maldives, Liban và Đài Bắc Trung Hoa.

Ở lần đối đầu gần nhất vào tháng 1/2024 tại Qatar, Kyrgyzstan thắng đội tuyển Việt Nam 2-1 trong trận giao hữu.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Kyrgyzstan mới nhất.