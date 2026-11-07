Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM hôm nay 7/11, tỷ số mới nhất

Cuộc đọ sức giữa CLB Công an Hà Nội và Công an TP.HCM diễn ra lúc 19h15 ngày 7/11. Công an Hà Nội thi đấu rất ấn tượng ở đấu trường AFC Champions League Elite khi thắng Cảng Thượng Hải (Trung Quốc) và hòa Kyoto Sanga (Nhật Bản). Cơ hội để đại diện Việt Nam đi tiếp là vẫn còn. Tuy nhiên, họ lại không thể hiện phong độ tốt ở đấu trường quốc nội.

Nguyễn Đình Bắc sẽ đá chính ở trận gặp Công an TP.HCM

Thực tế, việc phải chia lực lượng thi đấu cùng lịch thi đấu dày dặc khiến CLB Công an Hà Nội không còn là chính mình tại V.League. Họ thua Hà Nội FC và liên tiếp hòa các đội bóng phòng ngự chặt chẽ như Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An.

Do vậy, đối đầu với Công an TP.HCM sẽ là thử thách tiêp theo đối với thầy trò huấn luyện viên Polking. Bên kia chiến tuyến, thất bại trước Đà Nẵng nói lên nhiều vấn đề của CLB Công an TP.HCM. Họ phụ thuộc rất nhiều phong độ của Michael Olaha.

Các ngôi sao như Williams Minh Hoàng, Tiến Linh đều chơi chưa tốt. Nhóm cầu thủ này cần sớm lấy lại phong độ.