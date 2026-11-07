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Xuất bản ngày 07/11/2026 06:08 PM
Xuất bản ngày 07/11/2026 06:08 PM

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM hôm nay 7/11, tỷ số mới nhất

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM (19h15 ngày 7/11): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM vòng 7 V.League.

  • Cập nhật tỷ số

    V.League
    Công an Hà Nội
    0-0
    Công an TP.HCM
    KẾT THÚC

  • Thông tin trận đấu Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM

    Cuộc đọ sức giữa CLB Công an Hà Nội và Công an TP.HCM diễn ra lúc 19h15 ngày 7/11. Công an Hà Nội thi đấu rất ấn tượng ở đấu trường AFC Champions League Elite khi thắng Cảng Thượng Hải (Trung Quốc) và hòa Kyoto Sanga (Nhật Bản). Cơ hội để đại diện Việt Nam đi tiếp là vẫn còn. Tuy nhiên, họ lại không thể hiện phong độ tốt ở đấu trường quốc nội.

    Nguyễn Đình Bắc sẽ đá chính ở trận gặp Công an TP.HCM

    Nguyễn Đình Bắc sẽ đá chính ở trận gặp Công an TP.HCM

    Thực tế, việc phải chia lực lượng thi đấu cùng lịch thi đấu dày dặc khiến CLB Công an Hà Nội không còn là chính mình tại V.League. Họ thua Hà Nội FC và liên tiếp hòa các đội bóng phòng ngự chặt chẽ như Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An.

    Do vậy, đối đầu với Công an TP.HCM sẽ là thử thách tiêp theo đối với thầy trò huấn luyện viên Polking. Bên kia chiến tuyến, thất bại trước Đà Nẵng nói lên nhiều vấn đề của CLB Công an TP.HCM. Họ phụ thuộc rất nhiều phong độ của Michael Olaha.

    Các ngôi sao như Williams Minh Hoàng, Tiến Linh đều chơi chưa tốt. Nhóm cầu thủ này cần sớm lấy lại phong độ.

  • Link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM

    FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League. Trận Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

    Người xem có thể truy cập FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

    Thông tin link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-ha-noi-cong-an-tp-ho-chi-minh-6aea972d6c7df17ecfa28dad?event=event&type=highlight

    Để xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần trên giao diện.

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