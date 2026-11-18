(VTC News) -

U17 World Cup 2026 được tổ chức tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự tham gia của 48 đội tuyển tranh tài ở 12 bảng đấu. Giải đấu đánh dấu lần thứ hai FIFA duy trì quy mô 48 đội kể từ khi mở rộng số lượng đội tham dự vào năm 2025.

Đây là lần đầu tiên một đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết của một kỳ U17 World Cup. Đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

U17 Việt Nam nằm cùng bảng G với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu FIFA U17 World Cup 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu FIFA U17 World Cup 2026 theo thông tin chính thức trên trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). U17 Việt Nam lần lượt thi đấu với U17 Bỉ (20/11), U17 New Zealand (23/11) và U17 Mali (26/11) ở bảng G.

FIFA U17 World Cup có đội nào tham dự?

U17 World Cup 2026 được tổ chức tại Qatar, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp quốc gia Trung Đông này đảm nhận vai trò chủ nhà. Giải quy tụ 48 đội tuyển, chia đều vào 12 bảng đấu. U17 Việt Nam được xếp vào bảng G, nơi có sự góp mặt của U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.

Danh sách 12 bảng đấu tại FIFA U17 World Cup 2026 như sau: Qatar, Panama, Ai Cập, Hy Lạp (bảng A); Hàn Quốc, Uganda, New Caledonia, Ecuador (bảng B); Argentina, Australia, Mozambique, Đan Mạch (bảng C); Pháp, Haiti, Ả Rập Xê Út, Uruguay (bảng D); Italy, Jamaica, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan (bảng E); Senegal, Croatia, Cuba, Tajikistan (bảng F); Mali, New Zealand, Bỉ, Việt Nam (bảng G); Tây Ban Nha, Trung Quốc, Fiji, Morocco (bảng H); Brazil, CH Ireland, Tanzania, Costa Rica (bảng I); CH Dominica, Montenegro, Chile, Algeria (bảng J); Mexico, Romania, Cameroon, Venezuela (bảng K); Nhật Bản, Colombia, Serbia, Honduras (bảng L).

Thể thức FIFA U17 World Cup 2026

Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ giành vé đi tiếp, cùng với 8 đội đứng thứ ba xuất sắc nhất. Tổng cộng 32 đội vượt qua vòng bảng sẽ bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp. Các đội lần lượt tranh tài ở vòng 1/16, vòng 1/8, tứ kết và bán kết trước khi xác định hai đại diện góp mặt trong trận chung kết.

Theo kế hoạch, tổ hợp thể thao Aspire Zone với 8 sân bóng sẽ là địa điểm diễn ra phần lớn các cuộc so tài. Trận đấu cuối cùng, xác định nhà vô địch vào ngày 13/12, được tổ chức trên sân Ahmad Bin Ali.