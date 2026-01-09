Lịch thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á mới nhất 2026

(VTC News) -

Giải ASEAN Club Championship (ACC) - Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải 2025-2026 khởi tranh từ tháng 8/2025. Có 12 đội bóng tham dự giải đấu, trong đó 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Công an Hà Nội (vô địch Cúp Quốc gia) và Nam Định (vô địch V.League).

Nam Định là đội duy nhất toàn thắng sau 3 lượt trận.

CLB Công an Hà Nội thắng 1, hoà 1, thua 1, giành được 4 điểm và tạm thời bất lợi trong cuộc cạnh tranh suất vào bán kết.

Câu lạc bộ Nam Định đứng đầu bảng B sau 3 lượt trận.

Lịch thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á

Ngày 20/8

18h: Dynamic Herb Cebu 1-3 Tampines Rovers.

19h: Buriram United 1-1 Selangor.

19h: BG Pathum United 2-1 CAHN.

Ngày 21/8

16h30: Johor 3-1 Lion City Sailors.

18h30: Shan United 0-3 Svay Rieng.

Ngày 24/9

19h: BG Pathum United 2-2 Buriram United.

19h30: CAHN 1-0 Dynamic Herb Cebu.

20h: Selangor 4-2 Tampines Rovers.

Ngày 25/9

16h30: Johor 4-0 Bangkok United.

19h30: Nam Định 2-1 Svay Rieng.

Ngày 3/12

18h: Dynamic Herb Cebu 1-1 Selangor.

18h30: Tampines Rovers 3-2 BG Pathum United.

19h: Buriram United 1-1 CAHN.

Ngày 4/12

18h30: Shan United 0-3 Nam Định.

19h: Bangkok United 2-2 Lion City Sailors.

19h: Svay Rieng 2-2 Johor.

Ngày 17/12

18h30: Lion City Sailors 3-2 Shan United.

19h: Bangkok United 1-4 Nam Định.

Ngày 28/1

18h30: Tampines Rovers vs Buriram United.

19h: BG Pathum United vs Dynamic Herb Cebu.

29h: Selangor vs CAHN.

Ngày 29/1

16h30: Johor vs Shan United.

19h: Svay Rieng vs Bangkok United.

19h30: Nam Định vs Lion City Sailors.

Ngày 4/2

19h30: Buriram United vs Dynamic Herb Cebu.

19h30: Selangor vs BG Pathum United.

19h30: CAHN vs Tampines Rovers.

Ngày 5/2

19h30: Bangkok United vs Shan United.

19h30: Nam Định vs Johor.

19h30: Lion City Sailors vs Svay Rieng.

Bảng xếp hạng giải Cúp C1 Đông Nam Á hôm nay

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Tampines Rovers 3 8-7 6 2 Selangor 3 6-4 5 3 BG Pathum United 3 6-6 4 4 Công an Hà Nội 3 3-3 4 5 Buriram United 3 4-4 2 6 Dynamic Herb Cebu 3 2-5 1

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nam Định 3 9-2 9 2 Johor 3 9-3 7 3 Svay Rieng 3 6-4 4 4 Lion City Sailors 3 6-7 4 5 Bangkok United 3 3-10 1 6 Shan United 3 2-9 0

Thể thức giải Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026

Ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Thứ tự sân nhà, sân khách được xác định theo bốc thăm. Vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức 2 lượt.

Thứ tự xếp hạng của các câu lạc bộ ở vòng bảng được xác định dựa theo số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm).