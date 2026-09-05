Cập nhật kết quả Công an TP.HCM vs Hà Nội FC, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● V.League CA TP.HCM 0 - 0 Hà Nội ĐANG DIỄN RA

Trận đấu giữa câu lạc bộ Công an TP.HCM và Hà Nội FC ở vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 5/9 tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Công an TP.HCM vs Hà Nội nhanh nhất.

Công an TP.HCM ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 89 Lê Giang Patrik TM ĐT 2 Tran Lenn Minh Quang 4 Abels Dirk 7 Olaha Mạnh Đức 9 Jason Cummings 10 Aldair Ferreira 13 Khổng Minh Gia Bảo 19 Nguyễn Thái Quốc Cường 22 Nguyễn Tiến Linh 27 Nguyễn Nhật Minh 39 Nguyễn Đức Phú Hà Nội ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Quan Văn Chuẩn TM 7 Phạm Xuân Mạnh 11 Đỗ Hoàng Hên 14 Nguyễn Hai Long 16 Nguyễn Thành Chung 21 Vũ Đình Hai 23 Nguyễn Văn Tùng 36 Juval Sade 44 Cyrus Christie 88 Đỗ Hùng Dũng ĐT 90 Andrew Jung

Thông tin trước trận Công an TP.HCM vs Hà Nội

Công an TP.HCM bước vào mùa giải 2026/27 với nhiều kỳ vọng khi phải chinh chiến trên ba mặt trận gồm V.League, Cúp Quốc gia và giải CLB Đông Nam Á. Để phục vụ mục tiêu này, nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia có những điều chỉnh đáng kể về lực lượng, giúp đội hình mang diện mạo mới so với mùa trước.

Dù vậy, màn khởi động của Công an TP.HCM lại không diễn ra như mong đợi. Trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia, thầy trò HLV Diles Athanasios Arthur nhận thất bại 0-5 trước Công an Hà Nội.

CLB Công an TP.HCM đấu Hà Nội. (Ảnh: VPF)

Bốn mùa giải liên tiếp lỡ hẹn với chức vô địch V.League khiến Hà Nội bước vào mùa giải mới với áp lực không nhỏ. HLV Harry Kewell được kỳ vọng giúp đội bóng Thủ đô tìm lại vị thế và cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vương.

Khả năng nhập cuộc ở giai đoạn đầu mùa vẫn là điều đáng lưu tâm với Hà Nội. Trong những năm gần đây, đội bóng áo tím không ít lần đánh rơi điểm số ở các vòng đầu tiên, trước khi dần bắt nhịp, ổn định lối chơi và cải thiện thành tích ở chặng tiếp theo.

Xem trực tiếp CA TP.HCM vs Hà Nội trên kênh nào?

Trận Công an TP.HCM đấu với Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play. Khán giả xem trực tiếp Công an TP.HCM vs Hà Nội trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

Link xem trực tiếp Công an TP.HCM vs Hà Nội được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá vòng 1 V.League 2026-2027 trận Công an TP.HCM vs Hà Nội (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-tp-ho-chi-minh-ha-noi-6a9944946ff505222e3f2f73

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá V.League 2026-2027 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản.