(VTC News) -

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Vissel Kobe diễn ra lúc 19h15 ngày 24/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 5 bảng A Cúp C1 châu Á 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Vissel Kobe trên kênh nào?

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Cúp C1 châu Á 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Công an Hà Nội và Vissel Kobe được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Công an Hà Nội và Vissel Kobe có thể truy cập website tại địa chỉ tv360.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Vissel Kobe được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Link trực tiếp Công an Hà Nội vs Vissel Kobe hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Vissel Kobe được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội đấu với Vissel Kobe (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458&ev=108664&es=1&col=banner§=BANNER&page=home

Để xem trực tiếp trận Công an Hà Nội đấu với Vissel Kobe trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website tv360.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Công an Hà Nội vs Vissel Kobe

Sau 4 lượt trận, CLB Công an Hà Nội tích lũy được 4 điểm. Đây là kết quả tương đối tích cực khi đội bóng ngành công an phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của bóng đá châu lục. Đại diện Việt Nam từng gây bất ngờ khi đánh bại Cảng Thượng Hải ngay trên sân khách, đồng thời giành một điểm trước Kyoto Sanga.

Tuy nhiên, Vissel Kobe được đánh giá là thử thách khó khăn hơn đối với Công an Hà Nội. Đại diện Nhật Bản đang duy trì phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua.

Vissel Kobe cũng là đội bóng duy nhất tại khu vực phía Đông chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào kể từ đầu giải. Sức mạnh của đội bóng này không chỉ nằm ở khả năng tấn công với trung bình 2 bàn mỗi trận mà còn đến từ lối chơi kỷ luật, khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn trong phòng ngự. Đây là những yếu tố buộc Công an Hà Nội phải đặc biệt thận trọng nếu muốn giành điểm trên sân Hàng Đẫy.