(VTC News) -

Trận Đại học Văn Hiến đấu với Quy Nhơn thuộc vòng 8 giải Hạng Nhất 2026 - 2027 diễn ra lúc 17h ngày 22/11 trên sân vận động Bà Rịa. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Đại học Văn Hiến đấu với Quy Nhơn trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Đại học Văn Hiến vs Quy Nhơn trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Đại học Văn Hiến đấu với Quy Nhơn được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Đại học Văn Hiến đấu với Quy Nhơn có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Đại học Văn Hiến và Quy Nhơn được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Đại học Văn Hiến vs Quy Nhơn hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đại học Văn Hiến đấu với Quy Nhơn được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Đại học Văn Hiến đấu với Quy Nhơn (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/dai-hoc-van-hien-quy-nhon-united-6afd072ca985e7ee86caba23?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Đại học Văn Hiến đấu với Quy Nhơn trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Đại học Văn Hiến vs Quy Nhơn

Sau 7 trận đấu, Đại học Văn Hiến đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, giành 3 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận 2 thất bại. Trong khi đó, Quy Nhơn xếp thứ 10 với 6 điểm, mới có 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua.

Đại học Văn Hiến đang có phong độ tương đối tích cực khi giành 2 chiến thắng trong 3 trận gần nhất. Sau quãng nghỉ ngắn, đội bóng hướng tới việc duy trì sự ổn định và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả tại Bà Rịa sẽ là điểm tựa để Đại học Văn Hiến hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, Quy Nhơn United chưa đáp ứng được kỳ vọng trong giai đoạn đầu mùa giải. Đội bóng đất Võ mới ghi 8 bàn sau 7 trận và gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Chuyến làm khách trước Đại học Văn Hiến được dự báo không dễ dàng nhưng cũng là cơ hội để Quy Nhơn United tìm kiếm kết quả tích cực nhằm cải thiện thứ hạng.