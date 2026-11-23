(VTC News) -

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 New Zealand diễn ra lúc 22h30 ngày 23/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc lượt trận đầu tiên của bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U17 Việt Nam đấu với U17 New Zealand mới nhất.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Việt Nam đấu với U17 New Zealand ngày 23/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam với U17 New Zealand được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Việt Nam với U17 New Zealand hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Việt Nam với U17 New Zealand được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam với U17 New Zealand (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-viet-nam-u17-new-zealand-6b0152593c5fbe375121d12f

Để xem trực tiếp U17 Việt Nam đấu với U17 New Zealand trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

Thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở lượt trận đầu để lại không ít tiếc nuối khi U17 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực và gây ra nhiều khó khăn cho đại diện châu Âu. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò nhanh chóng gác lại kết quả không như mong đợi, giữ sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho những thử thách tiếp theo.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Mali tạm chiếm ngôi đầu bảng G với 3 điểm, xếp trên U17 Bỉ nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong khi đó, U17 Việt Nam đứng thứ ba và U17 New Zealand xếp cuối bảng khi cả hai đều chưa có điểm.

Với cục diện hiện tại, màn so tài ngày 23/11 mang ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng đi tiếp của hai đội. Nếu giành chiến thắng, U17 Việt Nam sẽ có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Ngược lại, việc tiếp tục đánh rơi điểm số sẽ khiến nhiệm vụ vượt qua vòng bảng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi phía trước vẫn còn cuộc đối đầu với đối thủ mạnh.