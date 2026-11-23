(VTC News) -

Trận U17 Tây Ban Nha đấu với U17 Fiji diễn ra lúc 19h30 ngày 23/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc lượt trận đầu tiên của bảng H FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U17 Tây Ban Nha đấu với U17 Fiji mới nhất.

Xem trực tiếp U17 Tây Ban Nha vs U17 Fiji trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Tây Ban Nha đấu với U17 Fiji ngày 23/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Tây Ban Nha và U17 Fiji được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Tây Ban Nha vs U17 Fiji hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Tây Ban Nha đấu với U17 Fiji được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Tây Ban Nha đấu với U17 Fiji (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-tay-ban-nha-u17-fiji-6b014f2b1149b9ba2a9d7b9b

Để xem trực tiếp U17 Tây Ban Nha đấu với U17 Fiji trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Tây Ban Nha vs U17 Fiji

U17 Tây Ban Nha đang thể hiện sức mạnh vượt trội với thành tích 15 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ 2 lần thất bại trong 20 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, hàng công của đội bóng xứ bò tót duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể khi có tới 15 pha lập công trong 3 chiến thắng gần đây, tương đương 5 bàn mỗi trận. Phong độ thăng hoa giúp U17 Tây Ban Nha có sự chuẩn bị thuận lợi và tâm lý tự tin trước cuộc chạm trán U17 Fiji.

Trong khi đó, U17 Fiji đang trải qua giai đoạn khủng hoảng với chuỗi 7 thất bại liên tiếp. Hàng phòng ngự trở thành điểm yếu lớn nhất của đại diện châu Đại Dương khi để lọt lưới ít nhất 5 bàn trong mỗi trận ở 5 lần ra sân gần đây. Ngay trong trận mở màn World Cup U17 năm nay, Fiji đã nhận thất bại nặng nề 0-6 trước Morocco, qua đó rơi xuống vị trí cuối bảng H. Sự chênh lệch rõ rệt về phong độ và chất lượng đội hình khiến U17 Fiji đứng trước nguy cơ tiếp tục phải nhận một trận thua đậm.