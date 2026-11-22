(VTC News) -

Trận đấu giữa Hull City và Brighton diễn ra lúc 21h ngày 22/11 trên sân vận động MKM Stadium. Trận đấu thuộc vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hull City vs Brighton trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hull City đấu với Brighton được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Hull City đấu với Brighton có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hull City và Brighton được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hull City vs Brighton hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hull City đấu với Brighton được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hull City đấu với Brighton (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hull-city-brighton-hove-albion-6afbfd56bcd9d237bf978372

Để xem trực tiếp trận Hull City đấu với Brighton trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hull City vs Brighton

Cuộc đối đầu sắp tới đánh dấu lần đầu tiên Brighton và Hull City gặp nhau tại đấu trường Premier League. Với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng hàng công ghi nhiều bàn thắng nhất giải, Brighton được đánh giá vượt trội so với đối thủ. Trong khi đó, Hull đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chưa giành thêm chiến thắng nào trên mọi đấu trường suốt gần 3 tháng qua.

Sau 10 vòng đấu, Hull City tạm xếp thứ 13, thành tích không quá thất vọng đối với một đội bóng vừa trở lại Ngoại hạng Anh sau 9 năm vắng mặt. Đây có thể xem là vị trí nằm trong kỳ vọng ban đầu của HLV Sergej Jakirovic. Dù vậy, phong độ sa sút kéo dài đang đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng duy trì sự ổn định của đội chủ sân MKM trong phần còn lại của mùa giải.