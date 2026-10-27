(VTC News) -

● Cúp C1 châu Á Cảng Thượng Hải 2 - 3 Công an Hà Nội Ampem (44’), Campos (60’) KẾT THÚC Brayan (35’, 69’), Leo Artur (49’) Thống kê trận đấu

Chuỗi thành tích không như ý khiến CLB Công an Hà Nội gặp đôi chút áp lực trước chuyến làm khách trên sân của Cảng Thượng Hải (Trung Quốc) ở đấu trường AFC Champions League Elite. Thực tế, đại diện Việt Nam không sở hữu lực lượng đủ dày và có dấu hiệu bị bào mòn thể lực. HLV Alexandre Polking không vội vàng.

Ông yêu cầu học trò chơi chậm và chắc chắn trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu. CLB Công an Hà Nội chống chịu sức ép không nhỏ từ phía CLB Cảng Thượng Hải. Phút 35, từ pha tổ chức phản công nhanh, Leo Artur chuyền ngang thuận lợi để Brayan Perea ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội thắng Cảng Thượng Hải.

Nhưng chỉ ít phút sau, Ampem vượt qua cầu thủ CLB Công an Hà Nội bên phía cánh trái, cú sút của anh trúng người một hậu vệ đối phương vượt qua tầm với của Nguyễn Filip, bàn thắng gỡ hòa 1-1 đến với đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội tiếp tục duy trì hàng thủ số đông và chơi tập trung. Phút 49, vẫn từ tình huống phản công nhanh, bóng đến chân Leo Artur, cùng pha di chuyển thông minh của Perea, tiền đạo người Brazil dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện Việt Nam.

Không muốn thua trên sân nhà, Cảng Thượng Hải tràn lên tấn công. Phút 60, họ có được bàn gỡ hoà từ quả đá phạt rất đẹp mắt của Campos.

10 phút sau, vẫn là Leo Artur với pha xâm nhập vòng cấm từ cánh trái, đường kiến tạo của anh quá thuận lợi để Perea đệm bóng, một lần nữa đưa CLB Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước.

CLB Công an Hà Nội thắng trận lịch sử ở Cúp C1 châu Á

Phút 74, Adou Minh phạm lỗi với tiền đạo của CLB Cảng Thượng Hải trong vòng cấm. Leonardo không thắng được Nguyễn Filip trên chấm 11 mét. Tuy nhiên, thủ thành này đã bước cả 2 chân lên trên vạch vôi trước khi đối phương sút và quả phạt đền được thực hiện lại. Vital đưa bóng đi trúng cột dọc.

Tỷ số 3-2 được giữ đến khi hết trận, CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại AFC Champions League Elite.

Đội hình ra sân: