(VTC News) -

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an TP.HCM diễn ra lúc 18h ngày 22/11 trên sân vận động Hà Tĩnh. Trận đấu thuộc vòng 8 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Công an TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Công an TP.HCM có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Công an TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Công an TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hong-linh-ha-tinh-cong-an-tp-ho-chi-minh-6afc2bb4b090d5dc274051d8?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Công an TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP.HCM

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thua sau thất bại 1-2 trước Nam Định. Sau trận thua, thầy trò HLV Phan Như Thuật đang quyết tâm giành kết quả tích cực để lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề đơn giản khi Công an TP.HCM sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, đồng thời có khả năng tổ chức phòng ngự và triển khai phản công khá hiệu quả.

Công an TP.HCM cũng đang chịu áp lực cải thiện thành tích sau những vòng đấu không thành công. Đội bóng của HLV Diles Arthur vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước Công an Hà Nội và Đà Nẵng, qua đó tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Phong độ thất thường cùng những hạn chế trong việc duy trì sự ổn định khiến Công an TP.HCM chưa thể đáp ứng kỳ vọng ở giai đoạn đầu mùa giải.