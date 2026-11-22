(VTC News) -

Trận đấu giữa Liverpool và Man Utd diễn ra lúc 23h30 ngày 22/11 trên sân vận động Anfield. Trận đấu thuộc vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Liverpool vs Man Utd trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Liverpool đấu với Man Utd được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Liverpool đấu với Man Utd có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Liverpool và Man Utd được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Liverpool vs Man Utd hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Liverpool đấu với Man Utd được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Liverpool đấu với Man Utd (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/liverpool-manchester-united-6afbfe059209f7909f780dd6

Để xem trực tiếp trận Liverpool đấu với Man Utd trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Liverpool vs Man Utd

Manchester United bước vào trận derby nước Anh trong hoàn cảnh đầy khó khăn. Sau 10 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Old Trafford mới giành được 8 điểm với thành tích một thắng, năm hòa và bốn thua, qua đó rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Không chỉ trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng, “Quỷ đỏ” còn bộc lộ nhiều vấn đề trong cả tấn công lẫn phòng ngự khi ghi 14 bàn nhưng để thủng lưới 19 lần.

Chuỗi kết quả thất vọng khiến ban lãnh đạo MU quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Michael Carrick trong đợt FIFA Days tháng 11. Mauricio Pochettino được lựa chọn tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, song chiến lược gia người Argentina chỉ chính thức bắt tay vào công việc từ ngày 18/11, sau khi hoàn tất nhiệm vụ với đội tuyển Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc ông có rất ít thời gian để làm quen với các học trò và triển khai những điều chỉnh chiến thuật trước cuộc đối đầu với Liverpool tại Anfield.

Trong khi đó, Liverpool cũng chưa thể hiện được sự ổn định như kỳ vọng ở mùa giải năm nay. Sau 10 trận, thầy trò HLV Andoni Iraola có 18 điểm, tạm giữ vị trí thứ tư với năm chiến thắng, ba trận hòa và hai thất bại. Đội bóng vùng Merseyside ghi 14 bàn và nhận 10 bàn thua, cho thấy hiệu suất thi đấu vẫn còn những hạn chế. Nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch, Liverpool cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội cũng như duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.