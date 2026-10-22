Link xem trực tiếp bóng đá Công An Hà Nội vs Thanh Hoá, 19h15 ngày 22/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Công An Hà Nội và Thanh Hóa diễn ra lúc 19h15 ngày 22/10 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 5 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Công An Hà Nội vs Thanh Hóa trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Công An Hà Nội đấu với Thanh Hóa được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Công An Hà Nội đấu với Thanh Hóa có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Công An Hà Nội và Thanh Hóa được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Công An Hà Nội vs Thanh Hóa hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Công An Hà Nội đấu với Thanh Hóa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Công An Hà Nội đấu với Thanh Hóa (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-ha-noi-thanh-hoa-6ad863e77af2cda55f96d973

Để xem trực tiếp trận Công An Hà Nội đấu với Thanh Hóa trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Công An Hà Nội vs Thanh Hóa

Trước cuộc đối đầu ở vòng 5 V.League 2026-2027, cả hai đội đều chịu áp lực phải cải thiện thành tích sau những kết quả không như mong đợi. CAHN vừa nhận thất bại đầu tiên của mùa giải khi để thua Hà Nội FC 1-2 trong trận derby thủ đô. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Mano Polking đánh mất ngôi đầu bảng và rơi xuống vị trí thứ hai với 9 điểm.

Trong khi đó, Thanh Hóa cũng vừa trải qua trận thua 0-2 trước Nam Định ngay trên sân nhà. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp có 6 điểm, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

CAHN có lợi thế đáng kể về thành tích đối đầu trước Thanh Hóa. Kể từ năm 2023, hai đội gặp nhau 9 lần trên mọi đấu trường, trong đó đội bóng ngành công an giành 6 chiến thắng, hòa một trận và chỉ nhận 2 thất bại. Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của Thanh Hóa là chiến thắng trước CAHN ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2023-2024. Tuy nhiên, tại V.League, đội bóng xứ Thanh thường gặp khó khăn mỗi khi chạm trán đối thủ này.