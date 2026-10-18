Link xem trực tiếp bóng đá Bournemouth vs Sunderland 20h ngày 18/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Bournemouth và Sunderland diễn ra lúc 20h ngày 18/10 trên sân vận động Vitality. Trận đấu thuộc vòng 7 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Bournemouth vs Sunderland trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Bournemouth đấu với Sunderland được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Bournemouth đấu với Sunderland có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Bournemouth và Sunderland được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Bournemouth vs Sunderland hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Bournemouth đấu với Sunderland được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Bournemouth đấu với Sunderland (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/bournemouth-sunderland-6ad099618c7c7f2ce04d87fe?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Bournemouth vs Sunderland trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Bournemouth vs Sunderland

Cuộc đối đầu trên sân Vitality mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua trụ hạng. Bournemouth hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng, trong khi Sunderland xếp ngay phía trên với khoảng cách chỉ 1 điểm. Vì vậy, kết quả trận đấu có thể tác động trực tiếp đến vị trí của đôi bên, đặc biệt khi mùa giải đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt.

Phong độ gần đây của Bournemouth chưa thực sự ổn định khi đội bóng giành 3 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận 2 thất bại trong 7 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, sân Vitality vẫn là điểm tựa đáng tin cậy của đội bóng này. Bournemouth mới chỉ để thua 1 trong 15 trận sân nhà gần đây, cho thấy khả năng tận dụng lợi thế sân nhà tương đối tốt.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Sunderland vừa thua Brighton 0-2 tại Ngoại Hạng Anh nhưng đã đánh bại Torreense 2-1 ở Europa League giữa tuần. Đội bóng đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ, đặc biệt ở những chuyến làm khách. Khoảng cách mong manh với nhóm xuống hạng khiến đội bóng có biệt danh “Mèo đen” không được phép đánh rơi điểm số một cách dễ dàng.