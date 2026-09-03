Tân Chủ tịch CLB Thanh Hoá: Không thể xây đội bóng mạnh trong một sớm một chiều

(VTC News) -

Chiều 3/9, câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026-2027. Buổi lễ thể hiện quyết tâm và khát vọng của đội bóng xứ Thanh trước thềm mùa giải mới. Năm nay, CLB Thanh Hóa nỗ lực để cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu đẹp.

Tại lễ xuất quân, ông Lê Xuân Tưởng - Chủ tịch CLB Thanh Hóa nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu việc xây dựng một câu lạc bộ mạnh không thể thực hiện trong một sớm một chiều, nhưng chúng ta sẽ đi từng bước vững chắc. Trước mắt là xây dựng một đội bóng ổn định, đoàn kết, có sức mạnh. Tiếp theo là từng bước chuyên nghiệp, xây dựng bản sắc văn hóa của CLB bóng đá Thanh Hóa. Xa hơn nữa, chúng tôi đặt niềm tin vào tuổi trẻ. Chúng tôi muốn xây dựng môi trường bóng đá trẻ xứ Thanh với rất nhiều con em có tình yêu bóng đá, đào tạo bài bản, nuôi dưỡng các em”.

Ông Lê Xuân Tưởng, Chủ tịch CLB Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Thanh Hóa, cho biết: “CLB cần xác rõ mục tiêu trước mắt để thi đấu thành công. Mục tiêu lâu dài phải xây dựng câu lạc bộ chuyên nghiệp, có bản sắc, có nền tảng vững chắc, và có sức cạnh tranh thứ hạng cao.

Đồng thời, đề nghị ban lãnh đạo CLB xây dựng chiến lược phát triển dài hạng, chuyên nghiệp, minh bạch, đồng thời quan tâm đúng mức đào tạo trẻ, cầu thủ khi khoác lên mình màu áo đội bóng phải xác định đây là mái nhà chung, là niềm tự hào quê hương Thanh Hóa”.

Về lực lượng đội bóng, Thanh Hóa củng cố đội hình nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027. Đội bóng xứ Thanh đã chiêu mộ Trọng Phú và Tuyên Quang, đồng thời giữ chân thành công tiền vệ Odilzhon. Cầu thủ này được trao trọng trách đội trưởng của Thanh Hóa trong mùa giải mới. CLB dự kiến hoàn thiện 3 suất ngoại binh còn lại ở trận đấu mở màn mùa giải 2026-2027 gặp SHB Đà Nẵng.

Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026-2027.

Trong những mùa giải gần đây, bóng đá Thanh Hóa trải qua nhiều biến động về tổ chức và lực lượng. Ở mùa giải vừa qua, đội bóng gặp khó khăn trong cuộc đua trụ hạng nhưng hoàn thành mục tiêu tiếp tục thi đấu tại giải vô địch quốc gia.

Cùng với những thay đổi về nhân sự lãnh đạo, CLB điều chỉnh bộ nhận diện thương hiệu. Logo mới sử dụng các chi tiết liên quan đến những biểu tượng văn hóa, lịch sử của địa phương như trống đồng Đông Sơn và Thành Nhà Hồ. Đội bóng lựa chọn khẩu hiệu “Mỗi nhịp bóng, triệu trái tim”.

Dù có sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ trong mùa giải 2026/27, tên chính thức của đội bóng được giữ là Thanh Hóa, không gắn tên doanh nghiệp tài trợ.

Theo định hướng được công bố, CLB hướng đến phục vụ, đem lại giá trị cho cộng đồng, lan tỏa hình ảnh người Thanh Hóa thông qua bóng đá, đào tạo trẻ, nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp cho các tài năng xứ Thanh.