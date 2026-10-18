Link xem trực tiếp bóng đá Brighton vs Crystal Palace 20h ngày 18/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Brighton và Crystal Palace diễn ra lúc 20h ngày 18/10 trên sân vận động American Express. Trận đấu thuộc vòng 7 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Brighton vs Crystal Palace trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Brighton đấu với Crystal Palace được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Brighton đấu với Crystal Palace có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Brighton và Crystal Palace được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Brighton vs Crystal Palace hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Brighton đấu với Crystal Palace được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Brighton đấu với Crystal Palace (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/brighton-hove-albion-crystal-palace-6ad09a1c38dceae2c12f7233?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Brighton đấu với Crystal Palace trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Brighton vs Crystal Palace

Brighton đang trải qua giai đoạn khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Sau 6 vòng đấu, họ giành được 13 điểm nhờ 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Thành tích này giúp Brighton chỉ còn kém Arsenal, đội đương kim vô địch đang đứng thứ hai, đúng 2 điểm. Nếu đánh bại Crystal Palace ở vòng đấu tới, Brighton có thể tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng trước khi Arsenal bước vào trận đấu muộn ngày Chủ nhật.

Trong khi đó, Crystal Palace vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết ở giai đoạn đầu mùa giải. HLV Pierre Sage thừa nhận màn trình diễn của đội bóng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Dù từng có chuỗi 3 trận bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, Palace vừa phải nhận thất bại trong chuyến làm khách trước Lyon tại đấu trường châu Âu.

Trận thua trên sân Groupama giữa tuần qua không chỉ chấm dứt chuỗi kết quả tích cực của Crystal Palace mà còn bộc lộ những vấn đề trong khả năng phòng ngự. Đáng chú ý, thất bại này diễn ra trước Lyon, đội bóng cũ của HLV Pierre Sage, trong cuộc đối đầu có tổng cộng 5 bàn thắng.