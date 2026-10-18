Link xem trực tiếp bóng đá Bắc Ninh vs Đồng Nai 18h ngày 18/10, giải V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Đồng Nai diễn ra lúc 18h ngày 18/10 trên sân vận động Việt Yên. Trận đấu thuộc vòng 4 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Bắc Ninh và Đồng Nai trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Bắc Ninh đấu với Đồng Nai được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Bắc Ninh đấu với Đồng Nai có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Đồng Nai được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Bắc Ninh vs Đồng Nai hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Bắc Ninh đấu với Đồng Nai được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Bắc Ninh đấu với Đồng Nai (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/bac-ninh-thanh-pho-dong-nai-6acf26fb59ae8c7d6088e246?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Bắc Ninh vs Đồng Nai trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Bắc Ninh vs Đồng Nai

Dù cùng giành quyền thăng hạng lên V.League 2026-2027, Bắc Ninh và Đồng Nai đang trải qua những khởi đầu trái ngược. Đội bóng xứ Kinh Bắc sớm cho thấy khả năng thích nghi với môi trường thi đấu mới, trong khi Đồng Nai vẫn loay hoay tìm kiếm điểm số đầu tiên.

Bắc Ninh để lại những dấu ấn tích cực trong lần đầu góp mặt tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Ở vòng 3, dù phải làm khách trước Hà Nội FC, đội bóng này vẫn thi đấu tự tin, tổ chức nhiều tình huống tấn công đáng chú ý và chỉ chịu thất bại với tỷ số 0-1. Trước đó, Bắc Ninh từng đánh bại Công an TP.HCM 1-0 trên sân nhà và vượt qua Long An tại Cúp Quốc gia.

Trái ngược với đối thủ, Đồng Nai chưa thể tạo được dấu ấn sau ba vòng đấu đầu tiên. Đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng toàn thua cả 3 trận, chưa ghi được bàn thắng nào và đã để lọt lưới 6 lần. Những hạn chế trong khâu tổ chức tấn công cùng sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự khiến Đồng Nai liên tục gặp bất lợi trước các đối thủ.