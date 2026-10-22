Link xem trực tiếp bóng đá Đại học Văn Hiến vs Sài Gòn United 17h ngày 22/10

(VTC News) -

Trận Đại học Văn Hiến vs Sài Gòn thuộc vòng 4 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 17h ngày 22/10 trên sân vận động Bà Rịa. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Đại học Văn Hiến vs Sài Gòn trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Đại học Văn Hiến vs Sài Gòn trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Đại học Văn Hiến đấu với Sài Gòn được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Đại học Văn Hiến đấu với Sài Gòn có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Đại học Văn Hiến và Sài Gòn United được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Đại học Văn Hiến vs Sài Gòn hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đại học Văn Hiến đấu với Sài Gòn được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Đại học Văn Hiến đấu với Sài Gòn (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/dai-hoc-van-hien-binh-minh-sai-gon-6ad8205bd3cbdfd93240a80d?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Đại học Văn Hiến vs Sài Gòn trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Đại học Văn Hiến vs Sài Gòn

Sau 3 vòng đấu, Đại học Văn Hiến giành được 4 điểm. Đội bóng sẽ chạm trán Sài Gòn United, đối thủ đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Ở vòng đấu trước, Đại học Văn Hiến gây thất vọng khi để thua tân binh Lâm Đồng 0-3, trong khi Sài Gòn giành chiến thắng 3-1 trước Quy Nhơn United.

Thất bại đầu tiên của mùa giải khiến Đại học Văn Hiến quyết tâm tìm lại phong độ, còn Sài Gòn có cơ hội nối dài mạch thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Khi hai đội chỉ hơn kém nhau 2 điểm, kết quả cuộc đối đầu trực tiếp có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.