Link xem trực tiếp bóng đá Công An TP.HCM vs Thể Công Viettel, 18h ngày 19/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Công An TP.HCM và Thể Công Viettel diễn ra lúc 18h ngày 19/10 trên sân vận động Bình Dương. Trận đấu thuộc vòng 4 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Công An TP.HCM và Thể Công Viettel trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Công An TP.HCM đấu với Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Công An TP.HCM đấu với Thể Công Viettel có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Công An TP.HCM và Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Công An TP.HCM vs Thể Công Viettel hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Công An TP.HCM đấu với Thể Công Viettel được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Công An TP.HCM đấu với Thể Công Viettel (sao chép và dán vào trình duyệt web): /cong-an-tp-ho-chi-minh-the-congviettel-6acf28ca38dceae2c12f722f?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Công An TP.HCM đấu với Thể Công Viettel trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Công An TP.HCM vs Thể Công Viettel

Cuộc đối đầu giữa Công An TP.HCM và Thể Công Viettel tại vòng 4 V.League 2026-2027 thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang nỗ lực tìm lại phong độ. Với những kết quả chưa thực sự thuyết phục ở giai đoạn đầu mùa, đôi bên đều hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện thứ hạng và duy trì khả năng cạnh tranh trong cuộc đua vô địch.

Sau 3 vòng đấu, Công an TP.HCM giành được 4 điểm với 4 bàn thắng và 3 lần để lọt lưới. Trong khi đó, Thể Công Viettel mới có 3 điểm, ghi 3 bàn và nhận 4 bàn thua.

Đáng chú ý, Thể Công Viettel vừa nhận hai thất bại liên tiếp trước Công An Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong đó, trận thua 1-3 trước Hà Tĩnh ngay trên sân Hàng Đẫy bộc lộ nhiều vấn đề trong cách vận hành lối chơi của đội bóng áo lính. Những kết quả không thuận lợi khiến thầy trò HLV Popov chịu áp lực phải sớm cải thiện thành tích.