(VTC News) -

Trận đấu giữa Brighton và Newcastle diễn ra lúc 21h05 ngày 29/11 trên sân vận động American Express. Trận đấu thuộc vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Brighton vs Newcastle trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Brighton đấu với Newcastle được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Brighton đấu với Newcastle có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Brighton và Newcastle được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Brighton vs Newcastle hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Brighton đấu với Newcastle được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Brighton đấu với Newcastle (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/brighton-hove-albion-newcastle-united-6b0796879209f7909f780e3d?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Brighton đấu với Newcastle trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Brighton vs Newcastle

Brighton gây bất ngờ khi vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 22 điểm, trong khi Newcastle đứng thứ 13 với 13 điểm. Ưu thế sân nhà cùng những màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa giúp đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler có nhiều cơ hội giành 3 điểm.

Brighton đang trải qua giai đoạn thăng hoa với 7 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại sau 11 vòng đấu. Sức mạnh của đội chủ sân Amex đến từ hàng công, khi họ ghi tới 26 bàn, nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Lối chơi giàu tốc độ, khả năng phối hợp linh hoạt cùng sự di chuyển tích cực của các cầu thủ tấn công giúp Brighton thường xuyên đặt hàng phòng ngự đối phương vào thế bị động.

Trái ngược với đội chủ nhà, Newcastle vẫn loay hoay tìm kiếm sự ổn định dưới thời HLV Matthias Jaissle. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh mới có 3 chiến thắng kể từ đầu mùa và không biết đến mùi chiến thắng trong 3 vòng đấu gần đây. Tuy nhiên, việc cầm hòa Arsenal với tỷ số 2-2 ở vòng trước phần nào cho thấy thực lực của Newcastle.