Cập nhật kết quả Man City vs Brighton ngày 31/10, tỷ số mới nhất

Trận đấu giữa Man City và Brighton diễn ra lúc 22h ngày 31/10 trên sân vận động Etihad. Trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Man City vs Brighton mới nhất.
Thông tin trận Man City vs Brighton
Man City vừa giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026-2027 sau chiến thắng 4-3 trước Brighton trên chấm luân lưu ở trận đấu diễn ra rạng sáng 29/10. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức tại Etihad. Màn trình diễn này đặt ra không ít dấu hỏi về sự chắc chắn của Man City trước cuộc tái đấu Brighton tại Ngoại hạng Anh ngày 31/10, dù đội chủ nhà dự kiến tung ra đội hình mạnh nhất.
Brighton cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Thầy trò HLV Fabian Hürzeler vừa nhận thất bại 0-2 trước Liverpool tại Anfield, nhưng trước đó từng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 5-0 và vượt qua Sunderland 2-0 ngay trên sân khách. Những kết quả trái ngược phản ánh sự thất thường của Brighton, song cũng cho thấy đội bóng này có thể tạo ra sức ép lớn nhờ lối chơi pressing tầm cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh.
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