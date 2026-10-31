Cập nhật kết quả Man City vs Brighton ngày 31/10, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● Ngoại hạng Anh Man City 0 - 1 Brighton ĐANG CẬP NHẬT Ayari 11’

Trận đấu giữa Man City và Brighton diễn ra lúc 22h ngày 31/10 trên sân vận động Etihad. Trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Man City vs Brighton mới nhất.

Manchester City ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Gianluigi Donnarumma TM 3 Rúben Dias 5 Elliot Anderson 7 Iliman Ndiaye 9 Erling Haaland 11 Jérémy Doku 17 Enzo Fernández 24 Joško Gvardiol 27 Matheus Nunes 32 Ayyoub Bouaddi 45 Abdukodir Khusanov DỰ BỊ 6 Marc Guéhi 8 Mateo Kovačić 10 Rayan Cherki 22 Vitor Reis 28 Gerónimo Rulli TM 33 Nico O’Reilly 37 Allan Elias 47 Phil Foden 82 Rico Lewis Brighton & Howe Albion ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Bart Verbruggen TM 5 Lewis Dunk 13 Pascal Groß 14 Chema Andrés 19 Charalampos Kostoulas 20 João Pedro Loureiro da Costa 21 Olivier Boscagli 25 Diego Gómez 26 Yasin Ayari 29 Maxim De Cuyper 44 Luka Vušković DỰ BỊ 3 Jaouen Hadjam 8 Jack Hinshelwood 10 Georginio Rutter 11 Yankuba Minteh 23 Jason Steele TM 27 Mats Wieffer 30 Michael Svoboda 33 Matt O’Riley 35 Malick Yalcouyé

Thông tin trận Man City vs Brighton

Man City vừa giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026-2027 sau chiến thắng 4-3 trước Brighton trên chấm luân lưu ở trận đấu diễn ra rạng sáng 29/10. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức tại Etihad. Màn trình diễn này đặt ra không ít dấu hỏi về sự chắc chắn của Man City trước cuộc tái đấu Brighton tại Ngoại hạng Anh ngày 31/10, dù đội chủ nhà dự kiến tung ra đội hình mạnh nhất.

Man City đối đầu với Brighton ở vòng 9 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Manchester City)

Brighton cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Thầy trò HLV Fabian Hürzeler vừa nhận thất bại 0-2 trước Liverpool tại Anfield, nhưng trước đó từng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 5-0 và vượt qua Sunderland 2-0 ngay trên sân khách. Những kết quả trái ngược phản ánh sự thất thường của Brighton, song cũng cho thấy đội bóng này có thể tạo ra sức ép lớn nhờ lối chơi pressing tầm cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh.