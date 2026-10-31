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Xuất bản ngày 31/10/2026 10:00 PM
Xuất bản ngày 31/10/2026 10:00 PM

Cập nhật kết quả Man City vs Brighton ngày 31/10, tỷ số mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Man City vs Brighton mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Man City đấu Brighton thuộc vòng 9 Ngoại Hạng Anh hôm nay.

Ngoại hạng Anh
Man City
0-1
Brighton
ĐANG CẬP NHẬT
Ayari 11’

Trận đấu giữa Man City và Brighton diễn ra lúc 22h ngày 31/10 trên sân vận động Etihad. Trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Man City vs Brighton mới nhất.

Cập nhật kết quả Man City vs Brighton ngày 31/10, tỷ số mới nhất - 2
Manchester City
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Gianluigi Donnarumma
TM
3
Rúben Dias
5
Elliot Anderson
7
Iliman Ndiaye
9
Erling Haaland
11
Jérémy Doku
17
Enzo Fernández
24
Joško Gvardiol
27
Matheus Nunes
32
Ayyoub Bouaddi
45
Abdukodir Khusanov
DỰ BỊ
6
Marc Guéhi
8
Mateo Kovačić
10
Rayan Cherki
22
Vitor Reis
28
Gerónimo Rulli
TM
33
Nico O’Reilly
37
Allan Elias
47
Phil Foden
82
Rico Lewis
Cập nhật kết quả Man City vs Brighton ngày 31/10, tỷ số mới nhất - 3
Brighton & Howe Albion
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Bart Verbruggen
TM
5
Lewis Dunk
13
Pascal Groß
14
Chema Andrés
19
Charalampos Kostoulas
20
João Pedro Loureiro da Costa
21
Olivier Boscagli
25
Diego Gómez
26
Yasin Ayari
29
Maxim De Cuyper
44
Luka Vušković
DỰ BỊ
3
Jaouen Hadjam
8
Jack Hinshelwood
10
Georginio Rutter
11
Yankuba Minteh
23
Jason Steele
TM
27
Mats Wieffer
30
Michael Svoboda
33
Matt O’Riley
35
Malick Yalcouyé

Thông tin trận Man City vs Brighton

Man City vừa giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026-2027 sau chiến thắng 4-3 trước Brighton trên chấm luân lưu ở trận đấu diễn ra rạng sáng 29/10. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức tại Etihad. Màn trình diễn này đặt ra không ít dấu hỏi về sự chắc chắn của Man City trước cuộc tái đấu Brighton tại Ngoại hạng Anh ngày 31/10, dù đội chủ nhà dự kiến tung ra đội hình mạnh nhất.

Man City đối đầu với Brighton ở vòng 9 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Manchester City)

Man City đối đầu với Brighton ở vòng 9 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Manchester City)

Brighton cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Thầy trò HLV Fabian Hürzeler vừa nhận thất bại 0-2 trước Liverpool tại Anfield, nhưng trước đó từng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 5-0 và vượt qua Sunderland 2-0 ngay trên sân khách. Những kết quả trái ngược phản ánh sự thất thường của Brighton, song cũng cho thấy đội bóng này có thể tạo ra sức ép lớn nhờ lối chơi pressing tầm cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

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